Szárazság és özönvíz egyszerre pusztított szombaton Borsodban

Miskolc szombat reggel hatalmas esőzést kapott a nyakába. A Lázbérci-víztározó pedig lassacskán kiszárad.

Boon.hu
Szárazság és özönvíz egyszerre pusztított szombaton Borsodban

Özönvíz zúdult Miskolcra

Forrás: MW

A Lázbérci-víztározó Észak-Magyarország egyik legnagyobb mesterséges tava, amelyet az Upponyi-hegységben, a Bán-patak völgyének felduzzasztásával hoztak létre 1967 és 1970 között. Megdöbbentő látvány fogadja azt, aki most arra jár.

Lázbérci-víztározó
A Lázbérci-víztározó jelenleg megdöbbentő látványt mutat
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

 A Lázbérci-víztározó így talán még sosem nézett ki. 

Özönvíz zúdult Borsodra szombat reggel. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenthet ilyenkor, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat. Jelen esetben felhőszakadás is volt, intenzív zivatarral, rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék is hullott. Itt vannak a részletek.

Miskolc kilenc napra ismét a mozi fővárosává vált. Megtelt a Művészetek Háza a 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál ünnepélyes megnyitóján. A fesztivál idén is elhozza a legfrissebb magyar alkotásokat, valamint a cannes-i és velencei fesztiválok nagy sikerű filmjeit. A nyitóest egyik legmeghatóbb pillanata Koltai Róbert életműdíjának átadása volt, akit vastapssal ünnepelt a közönség. Cikkünkben bővebben olvashat az eseményről.

Az első fesztiválvetítésekről kilépő filmrajongók nem csupán a vászonról vihették magukkal az élményeket, hanem azonnal egy hatalmas utcai fesztivál közepébe csöppentek. Öt színpadon, több tucat fellépővel vált lüktető koncerthelyszínné Miskolc belvárosa, ahol a swingtől a blueson és a rock’n’rollon át egészen a hiphopig minden megszólalt. Péntek este különös nyüzsgés töltötte meg Miskolc főutcáját.

 

