szeptember 12., péntek

Mária névnap

25°
+24
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zakatol

3 órája

Az Orient Expressznél sokkal menőbb a borsodi változat!

Címkék#Vadászkürt Expressz#Északerdő Zrt#LÁEV Kisvasút#program#szarvasbőgés

Még mindig lehet regisztrálni a különleges utazásra. A LÁEV különjáratán szerencsés az, aki utas lehet.

Boon.hu

A Lillafüredi Állami Erdei Vasúton (LÁEV) a Vadászkürt Expressz Andókútra tart, majd Mahócára zakatol szeptember 27-én, szombaton. Az ÉSZAKERDŐ Zrt. szarvasbőgés-hallgató vonatozásán túl vadászati érdekességeket is felvonultat a program, így vezetett Ehető Erdő erdei gasztrotúrán is részt vehetnek az arra vállalkozók.

láev
A LÁEV Vadászkürt Expressz különjáratán nincs ilyen kanapé, de a Bükkben zakatol és az Ehető Erdőbe visz Forrás: Orient Express

A LÁEV különjárata Mahócán keresztül érkezik Andókútra

A program keretében 14:15 órakor „Ehető Erdő megállóig”, majd 15:30 órakor Andókúton át Mahócáig közlekedő különvonatok indulnak Miskolc-Dorottya utca állomásról. Szarvasbőgés-hallgatásra a visszaúton lesz lehetőség az arra alkalmas helyen megálló vonatból. A teríték készítés színhelye a Csanyiki Erdei Iskola. A visszautazás Andókútról minden résztvevő számára a LÁEV különvonatával történik.

A Szerelvények zárt és nyitott személykocsikkal egyaránt közlekednek. A szarvasbőgés-hallgatás élménye megköveteli a nyitott kocsikat, de az esti erdő hűvöse miatt érdemes melegen öltözködni.

Az andókúti program során lesz:

  • trófeabemutató,
  • vérebes és solymász bemutató is.

A program végén a Csanyiki Erdőház Erdészeti Erdei Iskola területén a terítékkészítést és a vadászetika íratlan szabályait ismerhetik meg utasaink.

FIGYELEM!

  • Alkalmas kirándulóöltözet és időjárásálló túracipő viselése ajánlott!
  • Mahóca és Andókút állomás közvetlen környezete kiépített infrastruktúra (melegedő, büfé, stb.) nélküli erdei kirándulóhelyek. Időtöltését ennek figyelembevételével tervezzük.
  • Előzetes esős idő esetén az erdőben sáros, latyakos környezetre kell számítani.
  • A különvonatok „rossz idő” esetén is közlekednek.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu