Az Orient Expressznél sokkal menőbb a borsodi változat!

A Lillafüredi Állami Erdei Vasúton (LÁEV) a Vadászkürt Expressz Andókútra tart, majd Mahócára zakatol szeptember 27-én, szombaton. Az ÉSZAKERDŐ Zrt. szarvasbőgés-hallgató vonatozásán túl vadászati érdekességeket is felvonultat a program, így vezetett Ehető Erdő erdei gasztrotúrán is részt vehetnek az arra vállalkozók.

A LÁEV Vadászkürt Expressz különjáratán nincs ilyen kanapé, de a Bükkben zakatol és az Ehető Erdőbe visz Forrás: Orient Express

A LÁEV különjárata Mahócán keresztül érkezik Andókútra

A program keretében 14:15 órakor „Ehető Erdő megállóig”, majd 15:30 órakor Andókúton át Mahócáig közlekedő különvonatok indulnak Miskolc-Dorottya utca állomásról. Szarvasbőgés-hallgatásra a visszaúton lesz lehetőség az arra alkalmas helyen megálló vonatból. A teríték készítés színhelye a Csanyiki Erdei Iskola. A visszautazás Andókútról minden résztvevő számára a LÁEV különvonatával történik.