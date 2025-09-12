3 órája
Az Orient Expressznél sokkal menőbb a borsodi változat!
Még mindig lehet regisztrálni a különleges utazásra. A LÁEV különjáratán szerencsés az, aki utas lehet.
A Lillafüredi Állami Erdei Vasúton (LÁEV) a Vadászkürt Expressz Andókútra tart, majd Mahócára zakatol szeptember 27-én, szombaton. Az ÉSZAKERDŐ Zrt. szarvasbőgés-hallgató vonatozásán túl vadászati érdekességeket is felvonultat a program, így vezetett Ehető Erdő erdei gasztrotúrán is részt vehetnek az arra vállalkozók.
A LÁEV különjárata Mahócán keresztül érkezik Andókútra
A program keretében 14:15 órakor „Ehető Erdő megállóig”, majd 15:30 órakor Andókúton át Mahócáig közlekedő különvonatok indulnak Miskolc-Dorottya utca állomásról. Szarvasbőgés-hallgatásra a visszaúton lesz lehetőség az arra alkalmas helyen megálló vonatból. A teríték készítés színhelye a Csanyiki Erdei Iskola. A visszautazás Andókútról minden résztvevő számára a LÁEV különvonatával történik.
A Szerelvények zárt és nyitott személykocsikkal egyaránt közlekednek. A szarvasbőgés-hallgatás élménye megköveteli a nyitott kocsikat, de az esti erdő hűvöse miatt érdemes melegen öltözködni.
Az andókúti program során lesz:
- trófeabemutató,
- vérebes és solymász bemutató is.
A program végén a Csanyiki Erdőház Erdészeti Erdei Iskola területén a terítékkészítést és a vadászetika íratlan szabályait ismerhetik meg utasaink.
FIGYELEM!
- Alkalmas kirándulóöltözet és időjárásálló túracipő viselése ajánlott!
- Mahóca és Andókút állomás közvetlen környezete kiépített infrastruktúra (melegedő, büfé, stb.) nélküli erdei kirándulóhelyek. Időtöltését ennek figyelembevételével tervezzük.
- Előzetes esős idő esetén az erdőben sáros, latyakos környezetre kell számítani.
- A különvonatok „rossz idő” esetén is közlekednek.
