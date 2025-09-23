szeptember 23., kedd

Tekla névnap

22°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új élet

2 órája

Megmentett 11 kutyát a borsodi nyomozóhölgy

Címkék#zsaru magazin#kutya#mentés#rendőrség#Tiszaújváros#Újszentmargita

Más ok miatt ment a településre, de nem hagyta ott a méltatlan körülmények között lévő állatokat.

Megmentett 11 kutyát a borsodi nyomozóhölgy

Forrás: Rendőrség, TÁM

Csáki Eszter zászlóst, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály nyomozóját megviselte, amikor méltatlan körülmények között tartott állatokra talált egy Hajdú-Bihar megyei faluban, ahová azért ment, hogy meghallgasson egy feljelentőt – számolt be a Zsaru Magazin Facebook oldal.

Forrás: Rendőrség, TÁM

A két nőstény és a tíz kölyök sorsának megoldása nehézségekbe ütközött, de kötötte az ebet a karóhoz, illetve onnan el.

– Először fordult elő velem, hogy szolgálat közben lelkileg összeroskadtam. Annyira ledöbbentett, amit láttam, hogy össze is görnyedtem, a kollegám húzkodott fel – idézte fel Csáki Eszter, aki egy feljelentő meghallgatása miatt érkezett az újszentmargitai ingatlanhoz a munkatársával. – Nem találtuk otthon a nőt, aki korábban azért tett feljelentést, mert egy tiszaújvárosi vendéglátóhelyen ellopták a cigarettáját. Azonosítottuk az elkövetőt, aki azt mondta, hogy ajándékba kapta tőle a dohányárut, amit már el is szívott. Ezzel kapcsolatban szerettük volna meghallgatni a feljelentőt, de nem találtuk a lakcímén, az ingatlan udvarában viszont rábukkantunk két nőstény és tíz kölyökkutyára, akiket elhanyagolt állapotban, méltatlan körülmények között tartottak. Víz sem volt eléjük rakva, és látszott rajtuk, hogy régebb óta szenvednek étlen-szomjan. A német juhászt a kukoricakashoz láncolták, méghozzá nehéz szemű lánccal, és kilátszott minden bordája… a szemén látszott, hogy már a végét járja, de a másik felnőtt nőstény, egy kis keverék is rossz bőrben volt nagyon. Azonnal hoztunk nekik vizet a közkútról, egy közeli boltból pedig tápot. A kicsik legfeljebb négyhetesek lehettek, és ők is tele voltak bolhával.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Utánajártak

– Az állatokról fényképeket készítettünk, és adatgyűjtésbe kezdtünk. A szomszédok arról tájékoztattak, hogy az ott lakó nőt ritkán látják. Nehéz szívvel hagytam ott a kutyákat, de jó érzéssel töltött el, hogy a törődésért mennyire hálásak voltak. Megfogadtam, minden követ megmozgatok, hogy menhelyre kerüljenek – folytatta a zászlós, aki több állatmentő egyesülettel is felvette a kapcsolatot. – Mielőtt a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályára kerültem, több mint tíz éven át voltam kutyavezető, a mai napig velem él Enzo, a nyugdíjazott szolgálati kutyám, egy rajzos német juhász, de egy uszkár is családtag. Lélekben is kutyás vagyok, ezért viselt meg annyira, amit Újszentmargitán láttam, nem tudtam annyiban hagyni. A parancsnokom és a kapitányságvezető is támogatott, ami a vármegyén átívelő intézkedés miatt jelentett könnyebbséget, és egy szervezet, a péceli Tetovált Állatmentők Állatvédelmi Egyesület (TÁM) visszajelzett, hogy rögtön indulnak a 12 kutyáért, ez egy szombati nap volt. Ehhez viszont előbb meg kellett találni a gazdájukat, és kapni tőle egy lemondó nyilatkozatot.

Kutyamentés: 11 állat menekült meg a rossz körülményektől | Forrás: Rendőrség, TÁM

– Hétfőre sikerült feltárni a feljelentő tartózkodási helyét, egy polgári címen volt a partnerénél. Odamentünk érte, és kérésünkre átjött velünk Újszentmargitára. Útközben a feljelentését visszavonta, mert elismerte, hogy amikor az állítólagos lopás történt, ittas volt, és elképzelhető, hogy ajándékba adta a cigarettáját. A kutyáiról azt mondta, a két nőstény azért csont és bőr, mert a kicsik „leszívják” őket a szoptatással, a német juhászt a kerítés hiánya miatt verte láncra, és kihozott a kamrából egy zsák tápot, mondván, szokta etetni őket. Megmutattam neki a fényképeinket, és azzal érveltem, hogy hivatalból feljelentést kell tennem, amit szakértői vizsgálat követ. Ezen elgondolkodott, és lemondott a kutyákról. Ezután hívtam az állatmentőket, akik azonnal útnak indultak Pécelről, és a kutyákat elvitték a Mentsvár az Állatokért Alapítvány kecskeméti menhelyére. Sajnos ezt egy kölyök már nem élte meg, kilenc kölyök és a két nőstény viszont igen – mesélte Csáki Eszter, aki korábban is mentett már ebet. – Öt évvel ezelőtt is mentettem. Gelej és Mezőcsát között figyeltem fel egy kóbor kutyára. Oda tudtam édesgetni magamhoz, és a szolgálati autóval bevittük a füzesabonyi menhelyre. Nem sokkal később felhívtak, hogy máris lett gazdája. Remélem, az újszentmargitai kutyusok sorsa is megoldódik.

SZ. Z. J.

További érdekességek a Borsod Online-on:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu