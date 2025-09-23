Megmentett 11 kutyát a borsodi nyomozóhölgy

Csáki Eszter zászlóst, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály nyomozóját megviselte, amikor méltatlan körülmények között tartott állatokra talált egy Hajdú-Bihar megyei faluban, ahová azért ment, hogy meghallgasson egy feljelentőt – számolt be a Zsaru Magazin Facebook oldal.

Forrás: Rendőrség, TÁM

A két nőstény és a tíz kölyök sorsának megoldása nehézségekbe ütközött, de kötötte az ebet a karóhoz, illetve onnan el.

– Először fordult elő velem, hogy szolgálat közben lelkileg összeroskadtam. Annyira ledöbbentett, amit láttam, hogy össze is görnyedtem, a kollegám húzkodott fel – idézte fel Csáki Eszter, aki egy feljelentő meghallgatása miatt érkezett az újszentmargitai ingatlanhoz a munkatársával. – Nem találtuk otthon a nőt, aki korábban azért tett feljelentést, mert egy tiszaújvárosi vendéglátóhelyen ellopták a cigarettáját. Azonosítottuk az elkövetőt, aki azt mondta, hogy ajándékba kapta tőle a dohányárut, amit már el is szívott. Ezzel kapcsolatban szerettük volna meghallgatni a feljelentőt, de nem találtuk a lakcímén, az ingatlan udvarában viszont rábukkantunk két nőstény és tíz kölyökkutyára, akiket elhanyagolt állapotban, méltatlan körülmények között tartottak. Víz sem volt eléjük rakva, és látszott rajtuk, hogy régebb óta szenvednek étlen-szomjan. A német juhászt a kukoricakashoz láncolták, méghozzá nehéz szemű lánccal, és kilátszott minden bordája… a szemén látszott, hogy már a végét járja, de a másik felnőtt nőstény, egy kis keverék is rossz bőrben volt nagyon. Azonnal hoztunk nekik vizet a közkútról, egy közeli boltból pedig tápot. A kicsik legfeljebb négyhetesek lehettek, és ők is tele voltak bolhával.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Utánajártak

– Az állatokról fényképeket készítettünk, és adatgyűjtésbe kezdtünk. A szomszédok arról tájékoztattak, hogy az ott lakó nőt ritkán látják. Nehéz szívvel hagytam ott a kutyákat, de jó érzéssel töltött el, hogy a törődésért mennyire hálásak voltak. Megfogadtam, minden követ megmozgatok, hogy menhelyre kerüljenek – folytatta a zászlós, aki több állatmentő egyesülettel is felvette a kapcsolatot. – Mielőtt a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályára kerültem, több mint tíz éven át voltam kutyavezető, a mai napig velem él Enzo, a nyugdíjazott szolgálati kutyám, egy rajzos német juhász, de egy uszkár is családtag. Lélekben is kutyás vagyok, ezért viselt meg annyira, amit Újszentmargitán láttam, nem tudtam annyiban hagyni. A parancsnokom és a kapitányságvezető is támogatott, ami a vármegyén átívelő intézkedés miatt jelentett könnyebbséget, és egy szervezet, a péceli Tetovált Állatmentők Állatvédelmi Egyesület (TÁM) visszajelzett, hogy rögtön indulnak a 12 kutyáért, ez egy szombati nap volt. Ehhez viszont előbb meg kellett találni a gazdájukat, és kapni tőle egy lemondó nyilatkozatot.