Vaú

49 perce

Kutyás kalandok Borsod természeti kincsei között

Címkék#kutyabarát hely#kutyabarát közpark#tipp#zemplén#Borsod megyei

A természet szerelmesei és négylábú barátaik számára Borsod-Abaúj-Zemplén igazi kincsesbánya. Több a kutyabarát útvonal, mint hinnéd!

Boon.hu
Kutyás kalandok Borsod természeti kincsei között

Hálás lesz az eb, ha zavartalanul futkározhat kedvére Borsod legszebb útvonalain

Forrás: MW

A vármegye rengeteg festői kirándulóhelyet kínál, ahol a gazdik és kutyáik egyaránt feltöltődhetnek: a Bükk erdőségei, a Lillafüredi ösvények, vagy a Zemplén-hegység kisebb turistaútjai mind ideálisak a tavaszi sétákhoz. A kutyások számára külön öröm, hogy a megye számos része kutyabarát útvonal hírében áll, ahol a kedvenceink szabadon szaladgálhatnak, és közben a gazdik is élvezhetik a friss levegőt.

kutyabarát útvonal
A kutyabarát útvonal az állatnak és gazdájának is egyaránt élményt nyújt Forrás: MW

Sokan rendszeresen szerveznek kisebb túrákat vagy hétvégi összejöveteleket, ahol tapasztalatot cserélhetnek a kedvencekről, és a fiatalabb kutyák is barátkozhatnak.

Több mint kutyás séta

A térségben több pihenőhely, pad és forrás biztosítja, hogy a séták kényelmesek és biztonságosak legyenek. A kirándulás során a gazdik nemcsak a kutyáik örömének örülhetnek, hanem a megye természeti szépségeit is felfedezhetik:

  • lombos erdők,
  • patakpartok,
  • kilátópontok és
  • tisztások mind-mind tökéletes fotótémák.
    A kutyás túrák nemcsak az állatok egészségét és örömét szolgálják, hanem a gazdik közösségépítő lehetőségeként is működnek. A helyi kutyás közösségek gyakran szerveznek kisebb eseményeket, versenyeket vagy piknikeket, így a természetjárás egyben szociális élménnyé is válik.

Íme néhány tipp: 6+1 kutyabarát útvonal Borsodban

1. Miskolc - Népkert

A város egyik legnagyobb parkja, ahol a kutyák pórázon sétálhatnak. A terület zöldövezet és széles sétányai miatt népszerű a kutyás közönség körében.

2. Szádvár - Szögliget

Szép panorámás kirándulás Aggtelek közelében. A Szádvárra vezető út szabad természetben visz, ahol viszonylag nyugodt környezetben lehet túrázni kutyával. A körtúra közepes nehézségű, izgalmas kilátásokkal.
3. Sátoraljaújhelyi Kutyás Park

Egy kifejezetten kutyák számára kialakított park, ahol a gazdik és kutyáik együtt élvezhetik a szabad levegőt.

4. Csi-Ga Kutyabarát Vendégház – Borsodnádasd
A vendégház teljesen zárt, biztonságos kerttel rendelkezik, ahol a kutyák kedvükre futkározhatnak. A helyszín a Bükkben található, természetközeli környezetben. 
5. Zempléni-hegység
A Zempléni-hegység számos kutyabarát túraútvonalat kínál, ahol a kutyák élvezhetik a természetet. A terület ideális helyszín kutyás kirándulásokhoz és közösségi eseményekhez.

6.Rudabánya tó
A Rudabánya tó környéke kutyabarát kirándulóhely, ahol a kutyák élvezhetik a természetet. A tóhoz két út vezet, és a terület ideális helyszín kutyás sétákhoz.
+ 1 a szomszédban

7.Noszvaj és Síkfőkút
Noszvaj települése és környéke különösen kedvelt a kutyások körében, mivel számos olyan útvonal vezet erdőkön és réteken keresztül, ahol a kutyák póráz nélkül is biztonságosan sétálhatnak. A település közelében található Síkfőkút is népszerű úti cél, ahol a tavak és a patakok különösen izgalmasak lehetnek a kutyák számára.

kutyabarát útvonal
Megyénkben számos kutyabarát útvonal áll rendelkezésre azoknak, akik a természetbe vágynak Forrás:  MW

Tippek a tökéletes őszi kutyás utazáshoz

Csomagolj rétegesen – az őszi időjárás változékony, így gazdinak és kutyának is jól jön a réteges öltözet, igény szerint kutyakabát.

Vigyél magaddal törölközőt, plédet és vízálló fekhelyet – az őszi esők miatt könnyen vizes, sáros, koszos lehet a kutya.

Legyen kéznél világító nyakörv – egyre rövidebbek a nappalok, az esti séta vagy sötétedés utáni szállásra érkezés így biztonságos.

Gondoskodj elsősegély csomagról – érdemes felkészült lenni az apróbb sérülésekre, a kullancs elleni védelemre.

Akár tapasztalt túrázó, akár kezdő kutyás, Borsod-Abaúj-Zemplén útjai mindenki számára tartogat élményeket. A természet szépségei, a friss levegő és a vidám négylábú társak garantálják, hogy minden séta emlékezetes legyen.

Forrás: kutyabarathelyek.hu/utazzkutyaddal.hu

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

