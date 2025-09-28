Kutyás kalandok Borsod természeti kincsei között

A vármegye rengeteg festői kirándulóhelyet kínál, ahol a gazdik és kutyáik egyaránt feltöltődhetnek: a Bükk erdőségei, a Lillafüredi ösvények, vagy a Zemplén-hegység kisebb turistaútjai mind ideálisak a tavaszi sétákhoz. A kutyások számára külön öröm, hogy a megye számos része kutyabarát útvonal hírében áll, ahol a kedvenceink szabadon szaladgálhatnak, és közben a gazdik is élvezhetik a friss levegőt.

A kutyabarát útvonal az állatnak és gazdájának is egyaránt élményt nyújt Forrás: MW

Sokan rendszeresen szerveznek kisebb túrákat vagy hétvégi összejöveteleket, ahol tapasztalatot cserélhetnek a kedvencekről, és a fiatalabb kutyák is barátkozhatnak.

Több mint kutyás séta

A térségben több pihenőhely, pad és forrás biztosítja, hogy a séták kényelmesek és biztonságosak legyenek. A kirándulás során a gazdik nemcsak a kutyáik örömének örülhetnek, hanem a megye természeti szépségeit is felfedezhetik: