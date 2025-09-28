2 órája
Kutyás kalandok Borsod természeti kincsei között
A természet szerelmesei és négylábú barátaik számára Borsod-Abaúj-Zemplén igazi kincsesbánya. Több a kutyabarát útvonal, mint hinnéd!
Hálás lesz az eb, ha zavartalanul futkározhat kedvére Borsod legszebb útvonalain
Forrás: MW
A vármegye rengeteg festői kirándulóhelyet kínál, ahol a gazdik és kutyáik egyaránt feltöltődhetnek: a Bükk erdőségei, a Lillafüredi ösvények, vagy a Zemplén-hegység kisebb turistaútjai mind ideálisak a tavaszi sétákhoz. A kutyások számára külön öröm, hogy a megye számos része kutyabarát útvonal hírében áll, ahol a kedvenceink szabadon szaladgálhatnak, és közben a gazdik is élvezhetik a friss levegőt.
Sokan rendszeresen szerveznek kisebb túrákat vagy hétvégi összejöveteleket, ahol tapasztalatot cserélhetnek a kedvencekről, és a fiatalabb kutyák is barátkozhatnak.
Több mint kutyás séta
A térségben több pihenőhely, pad és forrás biztosítja, hogy a séták kényelmesek és biztonságosak legyenek. A kirándulás során a gazdik nemcsak a kutyáik örömének örülhetnek, hanem a megye természeti szépségeit is felfedezhetik:
- lombos erdők,
- patakpartok,
- kilátópontok és
- tisztások mind-mind tökéletes fotótémák.
A kutyás túrák nemcsak az állatok egészségét és örömét szolgálják, hanem a gazdik közösségépítő lehetőségeként is működnek. A helyi kutyás közösségek gyakran szerveznek kisebb eseményeket, versenyeket vagy piknikeket, így a természetjárás egyben szociális élménnyé is válik.
Járt már Hubertus misén? Most megteheti Abaújban! - Itt a teljes 2025-ös program!
Íme néhány tipp: 6+1 kutyabarát útvonal Borsodban
1. Miskolc - Népkert
A város egyik legnagyobb parkja, ahol a kutyák pórázon sétálhatnak. A terület zöldövezet és széles sétányai miatt népszerű a kutyás közönség körében.
2. Szádvár - Szögliget
Szép panorámás kirándulás Aggtelek közelében. A Szádvárra vezető út szabad természetben visz, ahol viszonylag nyugodt környezetben lehet túrázni kutyával. A körtúra közepes nehézségű, izgalmas kilátásokkal.
3. Sátoraljaújhelyi Kutyás Park
Egy kifejezetten kutyák számára kialakított park, ahol a gazdik és kutyáik együtt élvezhetik a szabad levegőt.
4. Csi-Ga Kutyabarát Vendégház – Borsodnádasd
A vendégház teljesen zárt, biztonságos kerttel rendelkezik, ahol a kutyák kedvükre futkározhatnak. A helyszín a Bükkben található, természetközeli környezetben.
5. Zempléni-hegység
A Zempléni-hegység számos kutyabarát túraútvonalat kínál, ahol a kutyák élvezhetik a természetet. A terület ideális helyszín kutyás kirándulásokhoz és közösségi eseményekhez.
6.Rudabánya tó
A Rudabánya tó környéke kutyabarát kirándulóhely, ahol a kutyák élvezhetik a természetet. A tóhoz két út vezet, és a terület ideális helyszín kutyás sétákhoz.
+ 1 a szomszédban
7.Noszvaj és Síkfőkút
Noszvaj települése és környéke különösen kedvelt a kutyások körében, mivel számos olyan útvonal vezet erdőkön és réteken keresztül, ahol a kutyák póráz nélkül is biztonságosan sétálhatnak. A település közelében található Síkfőkút is népszerű úti cél, ahol a tavak és a patakok különösen izgalmasak lehetnek a kutyák számára.
Tippek a tökéletes őszi kutyás utazáshoz
Csomagolj rétegesen – az őszi időjárás változékony, így gazdinak és kutyának is jól jön a réteges öltözet, igény szerint kutyakabát.
Vigyél magaddal törölközőt, plédet és vízálló fekhelyet – az őszi esők miatt könnyen vizes, sáros, koszos lehet a kutya.
Legyen kéznél világító nyakörv – egyre rövidebbek a nappalok, az esti séta vagy sötétedés utáni szállásra érkezés így biztonságos.
Gondoskodj elsősegély csomagról – érdemes felkészült lenni az apróbb sérülésekre, a kullancs elleni védelemre.
Akár tapasztalt túrázó, akár kezdő kutyás, Borsod-Abaúj-Zemplén útjai mindenki számára tartogat élményeket. A természet szépségei, a friss levegő és a vidám négylábú társak garantálják, hogy minden séta emlékezetes legyen.
Forrás: kutyabarathelyek.hu/utazzkutyaddal.hu
