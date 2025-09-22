szeptember 23., kedd

Vérfagyasztó

2 órája

Kutyás rémálom Miskolcon: egy szempillantás alatt történt az eset

Címkék#kutya#gazda#rémálom#miskolci

Egy békés kutyasétáltatás vált ijesztő élménnyé Miskolcon.

Kutyás rémálom Miskolcon: egy szempillantás alatt történt az eset

Az Avason történt a brutális támadás

Forrás: MW

Fotó: MW

Kutyasétáltatás közben élte át a rémálmot egy miskolci lakos szeptember 22-én, délelőtt fél 11 körül az Avasi utcán.
Egy Facebook csoportban osztotta meg a gazdi a tapasztalatait.

Két dobermann jellegű kutya támadt rájuk, miközben a temető felé vezető leágazás közelében sétált kedvencével. A kutyák közül az egyik piros nyakörvet viselt, így feltételezhető, hogy van gazdájuk, ám a támadás idején felügyelet nélkül kóboroltak az utcán.

Senki sem segített

A nő beszámolója alapján csak nagy nehezen tudtak megszabadulni a támadó állatoktól, de szerencsére nem történt súlyosabb sérülés. Ami azonban tovább fokozta a félelmet, hogy két autó is elhaladt mellettük a támadás közben – anélkül, hogy a sofőrök megálltak volna, vagy akár dudálással próbáltak volna segíteni. Az érintett gazdi arra kéri a környékbelieket, hogy amennyiben felismerik a kutyákat, szóljanak a gazdájuknak: ne engedjék ki őket egyedül, mert a következő találkozás akár tragédiával is végződhetett volna. Emellett az autósok figyelmét is felhívja arra, hogy ne maradjanak közömbösek, ha bajba jutott embereket látnak – néha egy apró mozdulat is életet menthet.

 

 

 

 

