Interaktív büntetőeljárás és nyomozás a rendőrséggel? Bármelyiket kipróbálhatod most Miskolcon!

A Miskolci Egyetem kiemelt eseménye a Kutatók Éjszakája, ami megmutatja az érdeklődőknek a tudományos munka sokszínűségét és eredményeit és közelebb hozza a diákokat, családokat és érdeklődőket a kutatáshoz és az innovációhoz. Aki pályaválasztáshoz közeledik, elképesztő inspirációt kaphat az által, hogy számára érdekesebb programhoz kapcsolódik és így betekintést kaphat a kulisszatitkokba, vagy éppen élesben láthat egy-egy kísérletet, nyomozást és napestig sorolhatnánk még. A rendezvény erősíti az egyetem és a régió közötti kapcsolatokat, elősegítve a tudásmegosztást és az együttműködést. Emellett a Kutatók Éjszakája Miskolcon is a tudomány ünnepe, amely az egyetem elkötelezettségét mutatja a fejlődés és az értékteremtés iránt.

A Kutatók Éjszakája Miskolcon is káprázatos lesz: együtt nyomozhatunk például a rendőrséggel Forrás: Facebook/Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőrség

A Zenepalotában tartottak sajtótájékoztatót, ahol Prof. Dr. Szűcs Péter, a Miskolci Egyetem általános és tudományos rektorhelyettese, valamint Jármai Ágota, Mások-Másképpen Alapítvány elnöke ismertette a a Kutatók Éjszakája Miskolcon eseménysorozat részleteit.

Az Egyetemvárosban közel 150 program lesz!

Emiatt nehéz is lenne felsorolni mindegyiket, de azért nem maradunk példa nélkül, kiválasztottunk néhány különösen izgalmas eseményt és azt is megmutatjuk mely karokhoz kapcsolódnak ezek.

A Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar programjai

Miért található arany a folyók hordalékaiban? Hogyan választották el a régiek a nehéz fémszemcséket a homoktól és kavicstól? A program során bemutatják az aranymosás hagyományos technikáját, amelyet a látogatók saját kezűleg is kipróbálhatnak!

Az „alvilág” romantikája: A felszín alatti térrész roncsolásmentes vizsgálatai, földradar (GPR) és egyéb geofizikai eszközök bemutatása.

Az Anyag-és Vegyészmérnöki Kar programjai közül álljon itt egy:

Mesterséges intelligencia a meteorológiában – csendes forradalom zajlik az időjárás előrejelzésben?

Az időjárás előrejelzés az elmúlt évtizedekben robbanásszerűen fejlődött, az előrejelzések egyre pontosabbak lettek, azonban ez a fejlődés az elmúlt években lelassult. A mesterséges intelligencia, ezen belül a gépi tanulás alkalmazása hozott új lendületet, egyes szakemberek szerint egyenesen forradalmasítja a fejlődést. Előadásunkban bemutatjuk ezt az új technológiát, megvizsgáljuk ennek elméleti, gyakorlati és pénzügyi oldalát és választ keresünk arra, hogy mi várható a közeli jövőben.