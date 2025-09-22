4 órája
Interaktív büntetőeljárás és nyomozás a rendőrséggel? Bármelyiket kipróbálhatod most Miskolcon!
Több mint száz programot kínálnak szeptember 26-án. Jön a Kutatók Éjszakája Miskolcon és már meg tudjuk mutatni a részletes programot!
A Miskolci Egyetem kiemelt eseménye a Kutatók Éjszakája, ami megmutatja az érdeklődőknek a tudományos munka sokszínűségét és eredményeit és közelebb hozza a diákokat, családokat és érdeklődőket a kutatáshoz és az innovációhoz. Aki pályaválasztáshoz közeledik, elképesztő inspirációt kaphat az által, hogy számára érdekesebb programhoz kapcsolódik és így betekintést kaphat a kulisszatitkokba, vagy éppen élesben láthat egy-egy kísérletet, nyomozást és napestig sorolhatnánk még. A rendezvény erősíti az egyetem és a régió közötti kapcsolatokat, elősegítve a tudásmegosztást és az együttműködést. Emellett a Kutatók Éjszakája Miskolcon is a tudomány ünnepe, amely az egyetem elkötelezettségét mutatja a fejlődés és az értékteremtés iránt.
A Zenepalotában tartottak sajtótájékoztatót, ahol Prof. Dr. Szűcs Péter, a Miskolci Egyetem általános és tudományos rektorhelyettese, valamint Jármai Ágota, Mások-Másképpen Alapítvány elnöke ismertette a a Kutatók Éjszakája Miskolcon eseménysorozat részleteit.
Az Egyetemvárosban közel 150 program lesz!
Emiatt nehéz is lenne felsorolni mindegyiket, de azért nem maradunk példa nélkül, kiválasztottunk néhány különösen izgalmas eseményt és azt is megmutatjuk mely karokhoz kapcsolódnak ezek.
A Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar programjai
- Miért található arany a folyók hordalékaiban? Hogyan választották el a régiek a nehéz fémszemcséket a homoktól és kavicstól? A program során bemutatják az aranymosás hagyományos technikáját, amelyet a látogatók saját kezűleg is kipróbálhatnak!
- Az „alvilág” romantikája: A felszín alatti térrész roncsolásmentes vizsgálatai, földradar (GPR) és egyéb geofizikai eszközök bemutatása.
Az Anyag-és Vegyészmérnöki Kar programjai közül álljon itt egy:
Mesterséges intelligencia a meteorológiában – csendes forradalom zajlik az időjárás előrejelzésben?
Az időjárás előrejelzés az elmúlt évtizedekben robbanásszerűen fejlődött, az előrejelzések egyre pontosabbak lettek, azonban ez a fejlődés az elmúlt években lelassult. A mesterséges intelligencia, ezen belül a gépi tanulás alkalmazása hozott új lendületet, egyes szakemberek szerint egyenesen forradalmasítja a fejlődést. Előadásunkban bemutatjuk ezt az új technológiát, megvizsgáljuk ennek elméleti, gyakorlati és pénzügyi oldalát és választ keresünk arra, hogy mi várható a közeli jövőben.
A Kutatók Éjszakája Miskolcon az Egészségtudományi Kart is megihlette
Az Egészségtudományi Kar egyik érdekes eseménye:
Hogyan lehet a testünk érhálózatát vagy akár egy gyümölcs belsejét hanghullámok segítségével megjeleníteni? Az ultrahang lenyűgöző eszköz: láthatóvá teszi a láthatatlant, legyen szó a nyaki verőerekről, a vesék finom ereiről, vagy akár egy almáról, ami megelevenedik egy tál vízben. Ismerd meg közelről a modern orvosi képalkotás egyik legizgalmasabb módszerét!
Az Állam- és Jogtudományi Kar programjai a bűnüldözés és jog kulisszatitkaiba engednek betekintést:
- Interaktív büntetőeljárás, próbáld ki magad ügyvédként, ügyészként, bíróként, de akár a vádlottak padján is bizonyíthatod ártatlanságodat!
- Gyere és nyomozz velünk! Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-Főkapitányság
A nem központilag regisztrált eseményekre a Miskolci Egyetem főépületében, a karok által kihelyezett pultoknál lehet jelentkezni. A Kutatók Éjszakájához Miskolcon évek óta szorosan kapcsolódik a Kutatók Délelőttje program, amelyen az általános és középiskolás diákok játékos formában ismerkedhetnek meg a különböző tudományterületek rejtelmeivel.
A Kutatók Éjszakája 2025 részletes programja a Miskolci Egyetem honlapján karonkénti bontásban megtekinthető.
