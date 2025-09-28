szeptember 28., vasárnap

1 órája

Nagy robbanások a Szinva teraszon! Mutatjuk, mi okozta őket - fotók!

Címkék#Szinva terasz#robbanás#kísérlet#kutatók éjszakája#Miskolc

Aki kora délután Miskolc belvárosában sétált szombaton, minden bizonnyal hallotta a szokatlan hangokat. A Kutatók Éjszakája programsorozat része lett volna? Kiderítettük a forrást.

Boon.hu
Nagy robbanások a Szinva teraszon! Mutatjuk, mi okozta őket - fotók!

A Miskolci Egyetem kiemelt eseménye a Kutatók Éjszakája, ami megmutatja az érdeklődőknek a tudományos munka sokszínűségét és eredményeit valamint közelebb hozza a diákokat, családokat és érdeklődőket a kutatáshoz és az innovációhoz. Szombaton a miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum látványos bemutatót tartott, méghozzá pont a Szinva teraszon. De mi okozta a robbanást?

kutatók éjszakája
A kutatók éjszakája a Szinva-teraszon folytatódott szombaton Fotó: Takács József

A Kutatók Éjszakája Miskolcon is egyre feljebb teszi a lécet

Bagány Máté, a miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettese igazán ért az emberek nyelvén. A közönség tátott szájjal figyelte a színpadon előkészített kísérleteket, amiket a szakember szórakoztató, élményszerű előadásban részletezett. Ezek egyike volt a műanyag palackok hőtágulási tulajdonságának bemutatása és igen, több ilyen palack a legváratlanabb pillanatokban megadta magát és fülsiketítő hangon felrobbant. Persze a közönség tapsával és ujjongásával kísérve.

Aki pályaválasztáshoz közeledik, elképesztő inspirációt kaphat az által, hogy számára érdekesebb programhoz kapcsolódik és így betekintést kaphat a kulisszatitkokba, vagy éppen élesben láthat egy-egy kísérletet, nyomozást és napestig sorolhatnánk még. A rendezvény erősíti az egyetem és a régió közötti kapcsolatokat, elősegítve a tudásmegosztást és az együttműködést. Emellett a Kutatók Éjszakája Miskolcon is a tudomány ünnepe, amely az egyetem elkötelezettségét mutatja a fejlődés és az értékteremtés iránt.

Ámulatba ejtő kütyük a Szinva teraszon

A belvárosi helyszínen több technikum is kitelepült, így számos kiállító stand kínált gyakorlati lehetőséget arra, hogy elmerüljünk a vegyészet, a fizika, vagy a gépészet modern világában. 

Kutatók éjszakája a Szinva-teraszon

Fotók: Takács József

A miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum látványos bemutatója végén még azt is megmutatták, hogyan lehet gyorsfagyasztási technikával – szárazjég segítségét igénybe véve – porból, ízletes fagylaltot készíteni. Ennek a kísérletnek a gyümölcsét azután bárki megkóstolhatta, aki a helyszínen izgulta végig a tudományos, fizikai kísérleteket.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

