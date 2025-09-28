Nagy robbanások a Szinva teraszon! Mutatjuk, mi okozta őket - fotók!

A Miskolci Egyetem kiemelt eseménye a Kutatók Éjszakája, ami megmutatja az érdeklődőknek a tudományos munka sokszínűségét és eredményeit valamint közelebb hozza a diákokat, családokat és érdeklődőket a kutatáshoz és az innovációhoz. Szombaton a miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum látványos bemutatót tartott, méghozzá pont a Szinva teraszon. De mi okozta a robbanást?

A kutatók éjszakája a Szinva-teraszon folytatódott szombaton Fotó: Takács József

A Kutatók Éjszakája Miskolcon is egyre feljebb teszi a lécet

Bagány Máté, a miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettese igazán ért az emberek nyelvén. A közönség tátott szájjal figyelte a színpadon előkészített kísérleteket, amiket a szakember szórakoztató, élményszerű előadásban részletezett. Ezek egyike volt a műanyag palackok hőtágulási tulajdonságának bemutatása és igen, több ilyen palack a legváratlanabb pillanatokban megadta magát és fülsiketítő hangon felrobbant. Persze a közönség tapsával és ujjongásával kísérve.