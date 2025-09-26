szeptember 26., péntek

boon.hu video

24 perce

Izgalmas programokkal nyitott a Kutatók Éjszakája - fotókkal, videóval!

Különleges eseményre hívta a tudomány világa iránt érdeklődőket a Miskolci Egyetem. A Kutatók Éjszakája közel 150 programot kínált.

A Kutatók Éjszakája a tudomány ünnepe

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A Miskolci Egyetem számára kiemelt jelentőségű a Kutatók Éjszakája, hiszen lehetőséget ad arra, hogy bemutassa a tudományos munka sokszínűségét és eredményeit a nagyközönség számára.

Kutatók Éjszakája
Kutatók Éjszakája a Miskolci Egyetemen
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Az esemény hozzájárul ahhoz, hogy közelebb hozza a diákokat, családokat és érdeklődőket a kutatáshoz és az innovációhoz. Fontos cél, hogy inspirálja a jövő generációját, különösen a pályaválasztás előtt álló fiatalokat.

A Kutatók Éjszakája a tudomány ünnepe

A rendezvény erősíti az egyetem és a régió közötti kapcsolatokat, elősegítve a tudásmegosztást és az együttműködést. Emellett a Kutatók Éjszakája a tudomány ünnepe, amely az egyetem elkötelezettségét mutatja a fejlődés és az értékteremtés iránt.

Az eseményt az Egyetemvárosban délután Prof. Dr. Horváth Zita, az egyetem rektora nyitotta meg.

Az idei különleges alkalom, hiszen pont húsz éve fogalmazta meg az Európa Bizottság, hogy ezt a napot a tudománynak szenteli, amihez 2006-ban csatlakozott Magyarország.  Az volt a célunk, hogy népszerűsítsük és közelebb hozzuk a tudományt a tudományt nem művelők számára. 

 - hangsúlyozta az egyetem rektora.  

A nagyközönséghez hozza közelebb a tudományokat

A szórakoztató és inspiráló előadások, kísérletek és laborbejárások közérthető módon mutatták be a mindennapi élet tudományos oldalát. A rendezvény a tudományos élet sokszínűségét ragadja meg, már 2006 óta.

Kutatók éjszakája

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

„A Miskolci Egyetem számára kiemelt jelentőségű esemény a Kutatók Éjszakája, ami lehetőséget kínál arra, hogy a nagyközönség megismerje a tudományos munka sokszínűségét, azokat az izgalmakat, felfedezéseket, kihívásokat és élményeket, amiket a kutatói munka kínál” – fogalmazott az idei rendezvényről a szeptember 23-án tartott sajtótájékoztatón Prof. Dr. Szűcs Péter, a Miskolci Egyetem tudományos rektorhelyettese. A miskolci universitas nyolc kara a tudományterületek széles körét mutatja be ezen az esten, ami hozzájárul ahhoz a küldetéséhez, hogy felhívja a figyelmet a kutatói életpályára és az utánpótlásnevelésre.

Egy napig mindenki tudósnak érezhette magát

A helyszínen a programok majd mindegyikébe be lehet kukkantani. Minden korosztály számára kínáltak érdekességeket a szervezők. A rendezvényen megfordultak általános iskolások, az idősebb generáció tagjai is és még a legkisebbeket is elhozták babakocsiban a családok.

boon.hu video

