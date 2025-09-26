Izgalmas programokkal nyitott a Kutatók Éjszakája - fotókkal, videóval!

A Miskolci Egyetem számára kiemelt jelentőségű a Kutatók Éjszakája, hiszen lehetőséget ad arra, hogy bemutassa a tudományos munka sokszínűségét és eredményeit a nagyközönség számára.

Kutatók Éjszakája a Miskolci Egyetemen

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Az esemény hozzájárul ahhoz, hogy közelebb hozza a diákokat, családokat és érdeklődőket a kutatáshoz és az innovációhoz. Fontos cél, hogy inspirálja a jövő generációját, különösen a pályaválasztás előtt álló fiatalokat.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A Kutatók Éjszakája a tudomány ünnepe

A rendezvény erősíti az egyetem és a régió közötti kapcsolatokat, elősegítve a tudásmegosztást és az együttműködést. Emellett a Kutatók Éjszakája a tudomány ünnepe, amely az egyetem elkötelezettségét mutatja a fejlődés és az értékteremtés iránt.

Az eseményt az Egyetemvárosban délután Prof. Dr. Horváth Zita, az egyetem rektora nyitotta meg.

Az idei különleges alkalom, hiszen pont húsz éve fogalmazta meg az Európa Bizottság, hogy ezt a napot a tudománynak szenteli, amihez 2006-ban csatlakozott Magyarország. Az volt a célunk, hogy népszerűsítsük és közelebb hozzuk a tudományt a tudományt nem művelők számára.

- hangsúlyozta az egyetem rektora.