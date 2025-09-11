szeptember 11., csütörtök

2 órája

Kondigépből kínzóeszköz? Rágyúrt a hatóság, és keményen lecsapott Borsodban

Vármegyénket is érintette a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt ellenőrzése. Több száz veszélyes eszközt találtak, milliós bírságot szabott ki a fogyasztóvédelmi hatóság! Vármegyénkben a kültéri kondiparkokkal volt probléma.

Boon.hu
Kondigépből kínzóeszköz? Rágyúrt a hatóság, és keményen lecsapott Borsodban

Egy, az ellenőrzés után üzemen kívül helyezett kültéri kondiparkok közül

Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) megelégelte a baleseteket, és átfogó razziába kezdett az aquaparkokban, strandokon, kaland- és vidámparkokban, fesztiválokon, táborokban, falunapokon és kültéri kondiparkokban. 517 helyszínen, összesen 2.853 eszközt vizsgáltak meg, és ezek közül 336 nem felelt meg az előírásoknak. Íme a hatósági ellenőrzés eredménye.

kültéri kondipark
Kültéri kondiparkok is az ellenőrzés célkeresztjébe kerültek országszerte (fotónk illusztráció)
Fotó: Kiss Annamarie
  • Rengeteg helyen hiányzott a kötelező tanúsítvány, ami igazolná, hogy az eszköz biztonságos, illetve sok esetben az sem volt feltüntetve, hányan használhatják egyszerre a csúszdákat vagy a kötélpályákat, ami súlyos balesetekhez vezethet. 
  • Az üzemeltetési naplókat sem vezették rendesen, ami miatt senki nem tudta, mikor voltak utoljára karbantartva az eszközök. 
  • Ezen felül a kültéri fitneszparkokban is gond volt: a táblák hiánya miatt a sportolók nem tudhatták, hogyan kell helyesen használni a gépeket.

A hatóság összesen 8,35 millió forint bírságot szabott ki, és a legsúlyosabb esetekben azonnal leállították a balesetveszélyes eszközöket. Ezeket addig nem lehet újra használni, amíg az üzemeltetők nem gondoskodnak a helyreállításról.

Kültéri kondiparkok buktak Borsodban

Vármegyénkben 5 vidámparkot, 8 kültéri kondiparkot, 2 kalandparkot, 7 aquaparkot és 10 nyári gyermektábort ellenőriztek a szakemberek. Ezek nagy részét rendben találták, viszont két kültéri kondipark is fennakadt az ellenőrzésen, ezeken 14 kifogásolt berendezést, szerkezetet találtak. Vármegyénkben bírságot nem szabott ki a hatóság.

ellenőrzések hatóság
Ősszel is folytatódnak az ellenőrzések a hatóság tájékoztatása szerint
Fotó: Bús Csaba

Kiemelték, hogy nem biztonsági ellenőrzésről volt szó, hanem az üzemeltetési feltételeket vizsgálata az NKFH a kormányhivatalok által. A biztonságosság ellenőrzése, az erre kijelölt tanúsító szervezetek feladata. Az NKFH hangsúlyozza, hogy a legnagyobb felelősség az üzemeltetőké, de a látogatóknak is oda kell figyelniük, be kell tartaniuk a szabályokat, és komolyan kell venniük a kihelyezett tájékoztatásokat! Ősszel is folytatódnak az ellenőrzések, hogy a szabadtéri sporteszközök megfeleljenek a biztonsági előírásoknak.

A hatóság egy heti munkájának összefoglalója:

