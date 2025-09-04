Csendben, alattomosan támadnak a túrázókra a Bükkben

A kullancslegyek fajtái

A legrettegettebb közülük talán a ló-kullancslégy, amely akár 6-9 milliméterre is megnőhet és olyan masszív, hogy egyetlen odacsapás sem sokkolja.

Az ennél kicsit visszafogottabb, de annál alattomosabb a szarvas-kullancslégy, ami 5-7 milliméter nagyságúra is nőhet és csendben száll le a ruhádra vagy a hajadra.

Amikor megcsíp, gyakorlatilag befúrja magát a bőröd alá.

Hogyan támadnak?

A kullancslégy gyakran a hát felső részén vagy a haj alatt csípi meg az embert. A csípés után piros, kemény duzzanat alakul ki, többnyire három napon belül. Ez akár két-három hétig is tartó intenzív viszketést is okozhat, ritkán pedig akár egy évig is fennálló duzzanat alakulhat ki.

Hogyan védekezhetünk ellenük?

A rossz hír az, hogy a hagyományos kullancs- és rovarriasztók teljesen hatástalanok ellenük.

Mégis viszonylag egyszerűen el lehet őket távolítani.

Kulcsfontosságú a megelőzés, zárt, hosszú ujjú felsőt és hosszú nadrágot ajánlott viselni például túrázás közben. Segít a világos színű öltözék, mert könnyebben észre vehető rajta a rovar, valamint a fej védelméhez lehet viselni sapkát, kalapot, kendőt, hogy a kullancslégy ne tudjon a hajba bújni.

Borsodban is támad a kullancslégy

Félek a kullancstól. Amikor meghallottam, hogy repül is, azt mondtam a feleségemnek: „Én mostantól a kertbe sem megyek ki!” Azóta is a kullancsléggyel ijesztget

– mondta Tóth Gergely, miskolci lakos

Korábbi cikkünkben is foglalkoztunk a témával, akkor egy rovarszakértő mesélt saját tapasztalatairól és bizony volt, hogy támadás áldozata lett!

- Volt velük kalandom egy szarvasetetőben, ahova betévedtem egy munkatársammal és pillanatok alatt elleptek minket. Képtelenség volt megszabadulni tőlük és menekülnünk kellett. Lehet, hogy a szarvasokat várták, de úgy látszik, mi is megfeleltünk volna nekik. Az emberi testből áradó szén-dioxid és a hőkibocsátást érzékelték, ahogy a szúnyogok és a többi vérszívó rovar, de alapvetően a madarak és az emlős állatok a kiszemeltjeik. A kutyákra is veszélyt jelenthetnek. A más rovarokra veszélyes vegyszerek nem hatásosak ellenük, egyedül az alapos beöltözés lehet hatásos, ami főleg ebben a melegben szinte lehetetlen – mondta a rovarszakértő.

Forrás: Infostart.hu