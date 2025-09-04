szeptember 4., csütörtök

Félelmetes

2 órája

Csendben, alattomosan támadnak a túrázókra a Bükkben

Címkék#Bükkben#rovar#kullancs#erdő

Egyre többen panaszkodnak inváziószerű, csapatos megjelenésükre, amellyel rémálommá tehetnek egy erdei túrát.

Boon.hu

Képzeld el, hogy csendesen sétálsz az erdőben és hirtelen milliónyi halk, vérszívó rovar lepi el az arcod és a tested. Ezek nem igazi kullancsok, hanem úgynevezett kullancslegyek, amiket a túrázók és vadászok repülő kullancsként is emlegetnek. Mostanában késő nyáron és kora ősszel különösen aktívak, és az emberek egyre többször panaszkodnak inváziószerű rohamaikra.

Ezek a rovarok hasonlítanak a kullancsra.
Ezek a repülő rovarok olyanok, mint a kullancs
Fotó: MW

A kullancslegyek fajtái

A legrettegettebb közülük talán a ló-kullancslégy, amely akár 6-9 milliméterre is megnőhet és olyan masszív, hogy egyetlen odacsapás sem sokkolja.

Az ennél kicsit visszafogottabb, de annál alattomosabb a szarvas-kullancslégy, ami 5-7 milliméter nagyságúra is nőhet és csendben száll le a ruhádra vagy a hajadra. 

Amikor megcsíp, gyakorlatilag befúrja magát a bőröd alá.

Hogyan támadnak?

A kullancslégy gyakran a hát felső részén vagy a haj alatt csípi meg az embert. A csípés után piros, kemény duzzanat alakul ki, többnyire három napon belül. Ez akár két-három hétig is tartó intenzív viszketést is okozhat, ritkán pedig akár egy évig is fennálló duzzanat alakulhat ki.

Hogyan védekezhetünk ellenük?

A rossz hír az, hogy a hagyományos kullancs- és rovarriasztók teljesen hatástalanok ellenük.

 Mégis viszonylag egyszerűen el lehet őket távolítani.

Kulcsfontosságú a megelőzés, zárt, hosszú ujjú felsőt és hosszú nadrágot ajánlott viselni például túrázás közben. Segít a világos színű öltözék, mert könnyebben észre vehető rajta a rovar, valamint a fej védelméhez lehet viselni sapkát, kalapot, kendőt, hogy a kullancslégy ne tudjon a hajba bújni.

Borsodban is támad a kullancslégy

Félek a kullancstól. Amikor meghallottam, hogy repül is, azt mondtam a feleségemnek: „Én mostantól a kertbe sem megyek ki!” Azóta is a kullancsléggyel ijesztget

 – mondta Tóth Gergely, miskolci lakos

Korábbi cikkünkben is foglalkoztunk a témával, akkor egy rovarszakértő mesélt saját tapasztalatairól és bizony volt, hogy támadás áldozata lett!

- Volt velük kalandom egy szarvasetetőben, ahova betévedtem egy munkatársammal és pillanatok alatt elleptek minket. Képtelenség volt megszabadulni tőlük és menekülnünk kellett. Lehet, hogy a szarvasokat várták, de úgy látszik, mi is megfeleltünk volna nekik. Az emberi testből áradó szén-dioxid és a hőkibocsátást érzékelték, ahogy a szúnyogok és a többi vérszívó rovar, de alapvetően a madarak és az emlős állatok a kiszemeltjeik. A kutyákra is veszélyt jelenthetnek. A más rovarokra veszélyes vegyszerek nem hatásosak ellenük, egyedül az alapos beöltözés lehet hatásos, ami főleg ebben a melegben szinte lehetetlen – mondta a rovarszakértő.

Forrás: Infostart.hu

 

