Házak és erődök, avagy küldemények Göncre/Göncről

„Házak és Erődök” Nemzetközi Küldeményművészeti Tárlat Göncön, a Huszita Házban, szeptember 12-től egy hónapon át. „Kortárs művészeti galériává változik a múzeum tiszta szobája”. A küldeményművészeti kiállítás anyaga később a Modellóvodában is látható lesz.

Küldeményművészeti kiállítás Göncön, mától

Forrás: Facebook

Küldeményművészeti kiállítás Göncön, mától, egy hónapon át

A Gönci Huszita Házban megrendezett „Házak és Erődök” Nemzetközi Küldeményművészeti Tárlat megnyitóját tartották pénteken délután a Hernád-völgyi városban.

Az idén kora ősszel a Gönci Huszita Ház és Helytörténeti Gyűjtemény Múzeum tiszta szobája kortárs művészeti galériává változik – fogalmaz az esemény meghívója. A népies barokk stílusú lakóház szeptember 12. napjától egy hónapon keresztül otthont ad a „Házak és Erődök” Nemzetközi Küldeményművészeti Tárlatnak, mely elgondolás hagyományteremtő és értékmentő céllal Gönc város kulturális javait hivatott gyarapítani. A megnyitón a meghívó szerinti program értelmében Bánné dr. Gál Boglárka, a vármegyei önkormányzat elnöke mondott köszöntőt, Sivák János helyi polgármester társaságában.

A berendezett kiállítás teljes anyagából magyar és angol nyelvű online művészeti katalógus, illetve a megnyitóról videó film készül – ígérik a szervezők –, ami szeptember közepén már elérhető lesz Gönc hivatalos weboldalán, a gonc.hu oldalon. Az esemény alapító-főrendezője szerint „a tárlaton bemutatott tíz ország harminckét alkotóművésze által összeállított képzőművészeti anyag unikális jellege kiválóan harmonizál a klasszikus épület színvilágával, és egyedi belső struktúrájával”.

A mail art mint művészeti mozgalom lényege: „a művészek egy önálló kommunikációs hálózatot hoznak létre – postai csatornán keresztül; ezáltal aktív részeseivé válnak a folyamatnak. A közösség erejét építve akár ki is egészíthetik egymás alkotásait, az alkotó folyamatok során, pedig, a munkák egyedisége miatt, a múlt lenyomata a jelen értékével találkozik.”

A tárlaton feltűnnek a Göncön élő, a hazai kortárs és a külföldi kreatív alkotók munkáin túl az egykori Göncről elszármazott festőművészek munkái, „melyek kifejezetten erősítik a családi kötődést, és öregbítik a kisváros hírnevét” – hangsúlyozza az önkormányzat közleménye.

A kiállító művészek: Chevalier Daniel C. Boyer (New York), Sharon Hyers (Szenegeto) (New York), Nancy Pellatt (Szenegeto) (Tryon), Thomas Szenegeto (Tryon), és Stephen Tomasko (Akron) az Amerikai Egyesült Államokból

Simon Warren az Egyesült Királyságból

Virginie Loreau (Tours), Katerina Mandarik (Strasbourg), és I. Bunus Venez (Meaux) Franciaországból

Zdenka Starčević (Viškovo) Horvátországból

Ryosuke Cohen (Ashiya-shi, Hyōgo) Japánból

Abajkovics Péter (Budapest), a Gönci Barackvirág Művészeti Modellóvoda Alkotóműhelye (Gönc), Kiss László (Kistokaj), Lisányi Endre (Budapest), Palánczné Sipeki Andrea (Gönc), Szalóczy Tibor (Gönc), dr. Szénégető Gábor (Gönc), dr. Szénégetőné Viski Adrienn (Gönc) és Tóth Sarolta (Miskolc) Magyarországról

Lutz Beeke (Neverin), Melanie Bäreis (Hefdorf), Vasylysa Shchogoleva (Berlin) Németországból

Marco Furia (Genova), Fabrizio Pavolucci (Rimini), Carmela Sarcina (Trinitapoli), Roberto Scala (Milano), Olaszországból

Nani Corina (Timisoara) Romániából

Maria José Bellido Jiménez (Montilla), Pablo Gallardo Bellido (Montilla), Pedro Pablo Gellardo Montero (Montilla) pedig Spanyolországból

A „Házak és Erődök” tárlat teljes anyagát, mielőtt majdan a Huszita Ház Múzeum közgyűjteményébe kerülne, októberben be fogják mutatni a Gönci Barackvirág Művészeti Modellóvoda Galériájában, „hogy a fiatal gönci tehetségek interaktív közelségbe kerülhessenek valódi alkotók valódi munkáival” – hangzott el.

Mi is az a mail art? Erről szólt a Boon.hu közelmúltbeli podcast-beszélgetése: