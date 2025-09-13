3 órája
Évtizedek óta nem látott mértékű fejlesztés jön Borsodba
Utak, hidak, sztrádák és kérdések. A vármegyei önkormányzat közgyűlése a közúthálózati fejlesztésekről szóló jelentést tárgyalt.
„Rézsűcsúszás helyreállítás 3838 jelű Bodrogkeresztúr-Tokaj összekötő úton”
Forrás: Magyar Közút
A közúthálózat helyzetének és fejlesztésének kérdésköre adta az egyik napirendi pontot a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat csütörtöki képviselő-testületi ülésén.
A közúthálózat B.-A.-Z.-ben két és félezer kilométer
A „Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közúthálózatának helyzetéről, fejlesztéseiről” című napirendi pontnál (amelyet Peiker Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. B.-A.-Z. Vármegyei Igazgatóságának igazgatója jegyzett) Tarr Levente osztályvezető tartott előadást a képviselő-testület számára.
A közgyűlési ülésen bemutatott anyag digitálisan elérhető a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata hivatalos honlapjának Előterjesztések menüpontjában.
A szakmai anyagból megtudható a megyebeli utak adatai tekintetében, hogy
- a vármegye közútjainak teljes hossza 2542 km és 454 méter
útkategóriák szerint az alábbi megosztásban:
- elsőrendű főút: 114,1 km
- másodrendű főút: 353,706 km
- mellékutak
összekötő út: 1628,5 km
bekötő út: 368 km
állomáshoz vezető utak: 19 km
- kerékpárutak (17 szakasz): 53,4 km
- egyéb (kiépítetlen földút) 28,9 km
- autópálya-felhajtók, pihenők, stb.: 6,2 km
Négyszáz ember, négymilliárd forint
A szakmai anyag az alábbi bevezetővel indul:
Társaságunk tevékenységét 2025-ben az Építési és Közlekedési Minisztériummal (ÉKM) kötött közhasznú szerződés alapján látta el, Vármegyei Igazgatóságunk 4 350 865 749 forintból gazdálkodhatott éves szinten. Mérnökségeinek alapfeladata az állami tulajdonú országos közúthálózat üzemeltetési és fenntartási feladatainak ellátása, a biztonságos közlekedés fenntartása a rendkívül magas nemzeti vagyont képviselő úthálózat állagmegóvása céljából. Tevékenységünket vármegyei szinten 346 fő határozatlan idejű munkavállalóval és átlagosan 52 fő közfoglalkoztatottal láttuk el.
Az összegzés kiemelten tárgyalja, hogy a Magyar Közút Nonprofit ZRt. saját kivitelezésében is végzett felújításokat, aminek alapját a 2019-ben indult el a „Magyar Falu útfelújítási program – MFÚP” adta. A programban az 5000 lakosnál kisebb települések vehetnek részt. Emellett a társaság feladattervi keretének terhére is végez felújításokat. Tavaly és idén megyénkben 13 útszakaszon 21,614 kilométer hosszban végeztek felújításokat.
Számos további részlet és adat kiolvasható a 12 oldalas PDF formátumú dokumentumból.
Mikor lesz négysávos végig a 37-es?
Az imént említett kifejezés, a felújítások adták a közgyűlési előterjesztés felett támadt kérdés-felelet vita apropóját. Egy hozzászóló képviselő azzal kérdőjelezte meg a jelentés teljességét, hogy felvetette: a tájékoztatóban – szemben a címével – inkább csak felújítások szerepelnek; fejlesztések nem. A Tarr Levente osztályvezető által adott válasz csak arra szorítkozott: 190 kilométernyi felújítást tartalmaz az anyag, összesen 35 milliárd forint értékben, amit a közutas vezető úgy aposztrofált, „évtizedek óta nem látott mértékű fejlesztést” jelent.
Egy másik képviselői kérdés az évekkel ezelőtt Szerencsig megvalósult négysávosításra kérdezett rá a 37-es út vonatkozásában: mikor folytatódhat egész Sátoraljaújhelyig. Válaszként elhangzott: ez nem megyei önkormányzati szintű téma, minisztériumi tájékozódásra lesz hozzá szükség.
