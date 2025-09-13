szeptember 13., szombat

3 órája

Évtizedek óta nem látott mértékű fejlesztés jön Borsodba

Címkék#boon video#Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat#Magyar Közút Nonpropfit Zrt

Utak, hidak, sztrádák és kérdések. A vármegyei önkormányzat közgyűlése a közúthálózati fejlesztésekről szóló jelentést tárgyalt.

Boon.hu
Évtizedek óta nem látott mértékű fejlesztés jön Borsodba

„Rézsűcsúszás helyreállítás 3838 jelű Bodrogkeresztúr-Tokaj összekötő úton”

Forrás: Magyar Közút

A közúthálózat helyzetének és fejlesztésének kérdésköre adta az egyik napirendi pontot a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat csütörtöki képviselő-testületi ülésén.

közúthálózat
A közúthálózat javításai sorában: „3716 jelű Vilmány–Vámosújfalu összekötő út, folyamatban lévő burkolatfelújítás”
Forrás: Magyar Közút

A közúthálózat B.-A.-Z.-ben két és félezer kilométer

A „Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közúthálózatának helyzetéről, fejlesztéseiről” című napirendi pontnál (amelyet Peiker Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. B.-A.-Z. Vármegyei Igazgatóságának igazgatója jegyzett) Tarr Levente osztályvezető tartott előadást a képviselő-testület számára.

A közgyűlési ülésen bemutatott anyag digitálisan elérhető a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata hivatalos honlapjának Előterjesztések menüpontjában.

A szakmai anyagból megtudható a megyebeli utak adatai tekintetében, hogy

  • a vármegye közútjainak teljes hossza 2542 km és 454 méter

útkategóriák szerint az alábbi megosztásban:

  • elsőrendű főút: 114,1 km
  • másodrendű főút: 353,706 km
  • mellékutak
            összekötő út: 1628,5 km
            bekötő út: 368 km
            állomáshoz vezető utak: 19 km
  • kerékpárutak (17 szakasz): 53,4 km
  • egyéb (kiépítetlen földút) 28,9 km
  • autópálya-felhajtók, pihenők, stb.: 6,2 km
Forrás: Magyar Közút

Négyszáz ember, négymilliárd forint

A szakmai anyag az alábbi bevezetővel indul:

Társaságunk tevékenységét 2025-ben az Építési és Közlekedési Minisztériummal (ÉKM) kötött közhasznú szerződés alapján látta el, Vármegyei Igazgatóságunk 4 350 865 749 forintból gazdálkodhatott éves szinten. Mérnökségeinek alapfeladata az állami tulajdonú országos közúthálózat üzemeltetési és fenntartási feladatainak ellátása, a biztonságos közlekedés fenntartása a rendkívül magas nemzeti vagyont képviselő úthálózat állagmegóvása céljából. Tevékenységünket vármegyei szinten 346 fő határozatlan idejű munkavállalóval és átlagosan 52 fő közfoglalkoztatottal láttuk el.

Az összegzés kiemelten tárgyalja, hogy a Magyar Közút Nonprofit ZRt. saját kivitelezésében is végzett felújításokat, aminek alapját a 2019-ben indult el a „Magyar Falu útfelújítási program – MFÚP” adta. A programban az 5000 lakosnál kisebb települések vehetnek részt. Emellett a társaság feladattervi keretének terhére is végez felújításokat. Tavaly és idén megyénkben 13 útszakaszon 21,614 kilométer hosszban végeztek felújításokat.

Számos további részlet és adat kiolvasható a 12 oldalas PDF formátumú dokumentumból.

Összegzés a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatóság tájékoztatójának végéről
Forrás: Magyar Közút

Mikor lesz négysávos végig a 37-es?

Az imént említett kifejezés, a felújítások adták a közgyűlési előterjesztés felett támadt kérdés-felelet vita apropóját. Egy hozzászóló képviselő azzal kérdőjelezte meg a jelentés teljességét, hogy felvetette: a tájékoztatóban – szemben a címével – inkább csak felújítások szerepelnek; fejlesztések nem. A Tarr Levente osztályvezető által adott válasz csak arra szorítkozott: 190 kilométernyi felújítást tartalmaz az anyag, összesen 35 milliárd forint értékben, amit a közutas vezető úgy aposztrofált, „évtizedek óta nem látott mértékű fejlesztést” jelent.

Egy másik képviselői kérdés az évekkel ezelőtt Szerencsig megvalósult négysávosításra kérdezett rá a 37-es út vonatkozásában: mikor folytatódhat egész Sátoraljaújhelyig. Válaszként elhangzott: ez nem megyei önkormányzati szintű téma, minisztériumi tájékozódásra lesz hozzá szükség.

 

