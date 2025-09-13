Évtizedek óta nem látott mértékű fejlesztés jön Borsodba

Számos további részlet és adat kiolvasható a 12 oldalas PDF formátumú dokumentumból.

Összegzés a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatóság tájékoztatójának végéről

Forrás: Magyar Közút

Mikor lesz négysávos végig a 37-es?

Az imént említett kifejezés, a felújítások adták a közgyűlési előterjesztés felett támadt kérdés-felelet vita apropóját. Egy hozzászóló képviselő azzal kérdőjelezte meg a jelentés teljességét, hogy felvetette: a tájékoztatóban – szemben a címével – inkább csak felújítások szerepelnek; fejlesztések nem. A Tarr Levente osztályvezető által adott válasz csak arra szorítkozott: 190 kilométernyi felújítást tartalmaz az anyag, összesen 35 milliárd forint értékben, amit a közutas vezető úgy aposztrofált, „évtizedek óta nem látott mértékű fejlesztést” jelent.

Egy másik képviselői kérdés az évekkel ezelőtt Szerencsig megvalósult négysávosításra kérdezett rá a 37-es út vonatkozásában: mikor folytatódhat egész Sátoraljaújhelyig. Válaszként elhangzott: ez nem megyei önkormányzati szintű téma, minisztériumi tájékozódásra lesz hozzá szükség.