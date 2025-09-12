Ezer új busz jövőre? Vajon mennyi juthat Borsodba?

A közösségi közlekedés (= tömegközlekedés) ügye volt az egyik legérdekesebb napirendi pont a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat csütörtöki képviselő-testületi ülésén.

"Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közösségi közlekedési helyzetéről"

Közösségi közlekedés: ezer új busz jövőre?

A MÁV lassan kétszáz éves, a Volán szintén majd' évszázados múlttal rendelkező cég, illetve cég volt a magyarországi közösségi közlekedés terén; négy éve immár egybe tartoznak. A korábbi Volánbusz 2021-től a MÁV cégcsoport tagvállalata. Így tehát az a Borsod Volán (1949-2015), amelynek neve alatt talán sokan még ma is emlegetik a megyénkbeli vidéki tömegközlekedést, immár MÁV-os cég. Ennek megfelelően a „Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közösségi közlekedési helyzetéről” című napirendi pontnál (amelyet Hegyi Zsolt, a MÁV-Volán csoport vezérigazgatója jegyzett) Sukta Csaba, a MÁV-Volán Zrt. kabinetvezetője tartott előadást a képviselő-testület számára.

A közgyűlési ülésen bemutatott anyag digitálisan elérhető és alaposan átnézhető a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata hivatalos honlapjának Előterjesztések menüpontjában.

Az összefoglaló olyan fontos témákat és pontokat tartalmaz, mint például

az autóbuszos személyszállítási üzletág,

a vasúti személyszállítás,

buszos menetrendi fejlesztések,

személyszállító járművek a vármegyében,

tömegközlekedési infrastruktúra a vármegye területén.

Az anyag zárszava pedig így értékeli az aktuális helyzetet a szakterületen:

A MÁV-csoport több mint egy évszázados tapasztalataira alapozva, folyamatosan fejleszti az üzleti partnereknek és az utazóközönségnek szánt szolgáltatásait, s emeli azok minőségét – a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően. A vállalatcsoport az ország egyik legfontosabb közszolgáltatását nyújtja, hiszen nap mint nap emberek milliói indulnak útnak vonattal, autóbusszal vagy HÉV-vel - munkába, iskolába, ügyet intézni, kirándulni vagy akár nyaralni. A miniszteri vállalás, a szolgáltatás színvonalának emelése és utasaink kiszolgálása nem valósulhatna meg elkötelezett kollégáink nélkül, akik minden körülmények közt helytállnak és kimagasló munkát végeznek a feladatok elvégzésekor.

A részletek megismerhetőek a 44 oldalas, PDF formátumú dokumentumból.