Miskolc
56 perce
Közlekedési káosz hétfő reggel: buszok maradnak ki, vagy késnek Miskolcon
Az MVK Zrt. jelezte a hibát, a szakemberek dolgoznak a mielőbbi elhárításon.
Közlekedési káosz Miskolcon hétfő reggel. A Széchenyi István utca és a Corvin utca kereszteződésében meghibásodott a forgalomirányító berendezés, ami jelentős torlódást okoz a környéken - közölte az MVK Zrt. hétfő reggel.
Emiatt a 12, 20, 20A, 28, 34, 35, 43 és 44-es autóbuszok 10–30 perces késéssel közlekedhetnek, és egyes járatok kimaradhatnak.
