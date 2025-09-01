szeptember 1., hétfő

Miskolci közlekedési információk

1 órája

Nem várt akadályok szeptember 1-jén – ezek a miskolci utcák járhatatlanok!

Címkék#Miskolci közlekedési információk#útlezárás#közlekedés#Közlekedési információk#útinfó

Útlezárásokkal indul Miskolcon az iskolakezdés. Mutatjuk, mire számíthatnak szeptember 1-jén közlekedés terén a miskolci utakon.

Közlekedési információk a Miskolci Városgazda reggeli órákban kiadott tájékoztatása alapján. Mutatjuk, hol kell útlezárásokra, terelésekre számítania!

közlekedés szeptember 1-jén Miskolcon
Nem lesz egyszerű a közlekedés Miskolcon a reggeli órákban.
Fotó: H.A.

Friss miskolci közlekedési információk, több útlezárással is számolni kell

A Bajcsy-Zsilinszky utcán, a Szinvapark mellett, a villamospálya vonalában félpályás útlezárás van érvényben a MIVÍZ Kft. hibaelhárítási munkálatai miatt. A forgalom a javítás ideje alatt lassabban haladhat, ezért kérjük az autósokat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek az érintett szakaszon.

 

A Corvin utcában, a Szentpáli utca irányába, az Arany János utca kereszteződésétől egészen a Centrumig félpályás útlezárás van érvényben. A korlátozásra a MIVÍZ Kft. hibaelhárítási munkálatai miatt van szükség. A munkálatok ideje alatt a forgalmat jelzőlámpa irányítja, ezért az érintett szakaszon torlódásra és lassabb haladásra kell számítani. Kérjük az autósokat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek!

 

2025. augusztus 21-től megkezdődött a Pattantyús, a Klapka György és a Mendikás utcák ivóvíz-fővezetékének cseréje. A munkálatok ideje alatt a Pattantyús utca teljes hosszán félpályás útlezárásra kell számítani, a forgalmat jelzőlámpa irányítja. A rekonstrukció három ütemben zajlik, ezalatt a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává válnak.

 

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. szeptember 15-ig a vízelvezető keresztrácsok karbantartási munkálatait végzi a Bajcsy-Zsilinszky utcában, a vasúti felüljáró alatti útszakaszon. A munkálatok ideje alatt a Bajcsy-Zsilinszky utca Tiszai pályaudvar felé vezető forgalmi sávja lezárásra kerül, a gépjárműforgalmat ideiglenesen a villamospályára terelik.

 

Kérjük a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel közelítsék meg a munkavégzés helyszínét, tartsák be a kihelyezett sebességkorlátozásokat, és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben részt vevők biztonságára.

 

Közlekedési információk a reggeli órákban, a következő helyszíneken közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak:

  • Alkotmány u. 37.
  • Árpád u. 55.
  • Bacsinszky A. u. 43.
  • Bacsinszky A. u. 83.
  • Balaton u. - Takta u. kereszteződés
  • Balaton u. 14-16.
  • Bartók B. u. 7.
  • Bartók Béla u. 39.
  • Bartók Béla tér - Hunyadi u. kereszteződés
  • Besenyői út - Tömösi u. kereszteződés
  • Bezerédi u. 7.
  • Bencések u. 81.
  • Csáby L. u. 1.
  • Csermák A. u. 49.
  • Csemete u. - Bródy S. u. kereszteződés
  • Csehov u. 2.
  • Csokonai u. 32.
  • Csokonai u. 98-100.
  • Dália u. 23.
  • Endresz Gy. u. 10.
  • Endresz Gy. u. 31.
  • Erdősor 3.
  • Erkel F. u. 35.
  • Erenyő u. 30.
  • Fazola u. garázs sor
  • Finkey u. 2.
  • Fonoda u. 1/a
  • Fonoda u. – Szinva u. kereszteződés
  •  Forgács A. u. 20.
  •  Fogarasi u. – Koboz u. kereszteződés
  •  Görögszőlő 24/A
  •  Görögszőlő 28.
  •  Hóvirág u.-Baráthegyalja u. sarok
  •  Isaszeg u. 7/A
  •  Jegenyés u. 21.
  •  József u. 27.
  •  József A. 45.
  •  Kapitány kürt
  •  Koboz u. – Fogarasi u. kereszteződés
  •  Kolozsvári utca
  •  Kont u. – Kinizsi u. kereszteződés
  •  Klapka Gy. u. - Coop boltnál
  •  Lehár Ferenc u. 27.
  •  Lonovics u. 5.
  •  Lonovics u. 9.
  •  Illyés Gy. u. 24.
  •  Maros u. 28.
  •  Nagy Lajos király u. 3.
  •  Nádas u. 31.
  •  Puskin u. 42-44.
  •  Réz u. 14.
  •  Szarkahegy u. 38.
  •  Szántó K. J. u. 69.
  •  Selyemrét u. 20.
  •  Szentistványi u. 16.
  •  Szent István u. 15.
  •  Szendrei u. 2.
  •  Széchenyi u. - Centrum, térköves járda
  •  Tapoly u. 8.
  •  Templom u. 47.
  •  Telepy Gy. u. 13.
  •  Tetemvár felső sor 219.
  •  Tópart u. 24.
  •  Tulipán u. 12.
  •  Vörösmarty u. 17.

Közúti közlekedési balesetről nincs információ.

Balesetmentes közlekedést kíván a boon.hu!
