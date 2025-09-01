Nem várt akadályok szeptember 1-jén – ezek a miskolci utcák járhatatlanok!

Közlekedési információk a Miskolci Városgazda reggeli órákban kiadott tájékoztatása alapján. Mutatjuk, hol kell útlezárásokra, terelésekre számítania!

Nem lesz egyszerű a közlekedés Miskolcon a reggeli órákban.

Friss miskolci közlekedési információk, több útlezárással is számolni kell

A Bajcsy-Zsilinszky utcán, a Szinvapark mellett, a villamospálya vonalában félpályás útlezárás van érvényben a MIVÍZ Kft. hibaelhárítási munkálatai miatt. A forgalom a javítás ideje alatt lassabban haladhat, ezért kérjük az autósokat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek az érintett szakaszon.

A Corvin utcában, a Szentpáli utca irányába, az Arany János utca kereszteződésétől egészen a Centrumig félpályás útlezárás van érvényben. A korlátozásra a MIVÍZ Kft. hibaelhárítási munkálatai miatt van szükség. A munkálatok ideje alatt a forgalmat jelzőlámpa irányítja, ezért az érintett szakaszon torlódásra és lassabb haladásra kell számítani. Kérjük az autósokat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek!

2025. augusztus 21-től megkezdődött a Pattantyús, a Klapka György és a Mendikás utcák ivóvíz-fővezetékének cseréje. A munkálatok ideje alatt a Pattantyús utca teljes hosszán félpályás útlezárásra kell számítani, a forgalmat jelzőlámpa irányítja. A rekonstrukció három ütemben zajlik, ezalatt a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává válnak.

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. szeptember 15-ig a vízelvezető keresztrácsok karbantartási munkálatait végzi a Bajcsy-Zsilinszky utcában, a vasúti felüljáró alatti útszakaszon. A munkálatok ideje alatt a Bajcsy-Zsilinszky utca Tiszai pályaudvar felé vezető forgalmi sávja lezárásra kerül, a gépjárműforgalmat ideiglenesen a villamospályára terelik.

Kérjük a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel közelítsék meg a munkavégzés helyszínét, tartsák be a kihelyezett sebességkorlátozásokat, és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben részt vevők biztonságára.

Közlekedési információk a reggeli órákban, a következő helyszíneken közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak:

Alkotmány u. 37.

Árpád u. 55.

Bacsinszky A. u. 43.

Bacsinszky A. u. 83.

Balaton u. - Takta u. kereszteződés

Balaton u. 14-16.

Bartók B. u. 7.

Bartók Béla u. 39.

Bartók Béla tér - Hunyadi u. kereszteződés

Besenyői út - Tömösi u. kereszteződés

Bezerédi u. 7.

Bencések u. 81.

Csáby L. u. 1.

Csermák A. u. 49.

Csemete u. - Bródy S. u. kereszteződés

Csehov u. 2.

Csokonai u. 32.

Csokonai u. 98-100.

Dália u. 23.

Endresz Gy. u. 10.

Endresz Gy. u. 31.

Erdősor 3.

Erkel F. u. 35.

Erenyő u. 30.

Fazola u. garázs sor

Finkey u. 2.

Fonoda u. 1/a

Fonoda u. – Szinva u. kereszteződés

Forgács A. u. 20.

Fogarasi u. – Koboz u. kereszteződés

Görögszőlő 24/A

Görögszőlő 28.

Hóvirág u.-Baráthegyalja u. sarok

Isaszeg u. 7/A

Jegenyés u. 21.

József u. 27.

József A. 45.

Kapitány kürt

Koboz u. – Fogarasi u. kereszteződés

Kolozsvári utca

Kont u. – Kinizsi u. kereszteződés

Klapka Gy. u. - Coop boltnál

Lehár Ferenc u. 27.

Lonovics u. 5.

Lonovics u. 9.

Illyés Gy. u. 24.

Maros u. 28.

Nagy Lajos király u. 3.

Nádas u. 31.

Puskin u. 42-44.

Réz u. 14.

Szarkahegy u. 38.

Szántó K. J. u. 69.

Selyemrét u. 20.

Szentistványi u. 16.

Szent István u. 15.

Szendrei u. 2.

Széchenyi u. - Centrum, térköves járda

Tapoly u. 8.

Templom u. 47.

Telepy Gy. u. 13.

Tetemvár felső sor 219.

Tópart u. 24.

Tulipán u. 12.

Vörösmarty u. 17.

Közúti közlekedési balesetről nincs információ.

