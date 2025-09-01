2 órája
Nem várt akadályok szeptember 1-jén – ezek a miskolci utcák járhatatlanok!
Útlezárásokkal indul Miskolcon az iskolakezdés. Mutatjuk, mire számíthatnak szeptember 1-jén közlekedés terén a miskolci utakon.
Közlekedési információk a Miskolci Városgazda reggeli órákban kiadott tájékoztatása alapján. Mutatjuk, hol kell útlezárásokra, terelésekre számítania!
Friss miskolci közlekedési információk, több útlezárással is számolni kell
A Bajcsy-Zsilinszky utcán, a Szinvapark mellett, a villamospálya vonalában félpályás útlezárás van érvényben a MIVÍZ Kft. hibaelhárítási munkálatai miatt. A forgalom a javítás ideje alatt lassabban haladhat, ezért kérjük az autósokat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek az érintett szakaszon.
A Corvin utcában, a Szentpáli utca irányába, az Arany János utca kereszteződésétől egészen a Centrumig félpályás útlezárás van érvényben. A korlátozásra a MIVÍZ Kft. hibaelhárítási munkálatai miatt van szükség. A munkálatok ideje alatt a forgalmat jelzőlámpa irányítja, ezért az érintett szakaszon torlódásra és lassabb haladásra kell számítani. Kérjük az autósokat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek!
2025. augusztus 21-től megkezdődött a Pattantyús, a Klapka György és a Mendikás utcák ivóvíz-fővezetékének cseréje. A munkálatok ideje alatt a Pattantyús utca teljes hosszán félpályás útlezárásra kell számítani, a forgalmat jelzőlámpa irányítja. A rekonstrukció három ütemben zajlik, ezalatt a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává válnak.
A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. szeptember 15-ig a vízelvezető keresztrácsok karbantartási munkálatait végzi a Bajcsy-Zsilinszky utcában, a vasúti felüljáró alatti útszakaszon. A munkálatok ideje alatt a Bajcsy-Zsilinszky utca Tiszai pályaudvar felé vezető forgalmi sávja lezárásra kerül, a gépjárműforgalmat ideiglenesen a villamospályára terelik.
Kérjük a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel közelítsék meg a munkavégzés helyszínét, tartsák be a kihelyezett sebességkorlátozásokat, és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben részt vevők biztonságára.
Közlekedési információk a reggeli órákban, a következő helyszíneken közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak:
- Alkotmány u. 37.
- Árpád u. 55.
- Bacsinszky A. u. 43.
- Bacsinszky A. u. 83.
- Balaton u. - Takta u. kereszteződés
- Balaton u. 14-16.
- Bartók B. u. 7.
- Bartók Béla u. 39.
- Bartók Béla tér - Hunyadi u. kereszteződés
- Besenyői út - Tömösi u. kereszteződés
- Bezerédi u. 7.
- Bencések u. 81.
- Csáby L. u. 1.
- Csermák A. u. 49.
- Csemete u. - Bródy S. u. kereszteződés
- Csehov u. 2.
- Csokonai u. 32.
- Csokonai u. 98-100.
- Dália u. 23.
- Endresz Gy. u. 10.
- Endresz Gy. u. 31.
- Erdősor 3.
- Erkel F. u. 35.
- Erenyő u. 30.
- Fazola u. garázs sor
- Finkey u. 2.
- Fonoda u. 1/a
- Fonoda u. – Szinva u. kereszteződés
- Forgács A. u. 20.
- Fogarasi u. – Koboz u. kereszteződés
- Görögszőlő 24/A
- Görögszőlő 28.
- Hóvirág u.-Baráthegyalja u. sarok
- Isaszeg u. 7/A
- Jegenyés u. 21.
- József u. 27.
- József A. 45.
- Kapitány kürt
- Koboz u. – Fogarasi u. kereszteződés
- Kolozsvári utca
- Kont u. – Kinizsi u. kereszteződés
- Klapka Gy. u. - Coop boltnál
- Lehár Ferenc u. 27.
- Lonovics u. 5.
- Lonovics u. 9.
- Illyés Gy. u. 24.
- Maros u. 28.
- Nagy Lajos király u. 3.
- Nádas u. 31.
- Puskin u. 42-44.
- Réz u. 14.
- Szarkahegy u. 38.
- Szántó K. J. u. 69.
- Selyemrét u. 20.
- Szentistványi u. 16.
- Szent István u. 15.
- Szendrei u. 2.
- Széchenyi u. - Centrum, térköves járda
- Tapoly u. 8.
- Templom u. 47.
- Telepy Gy. u. 13.
- Tetemvár felső sor 219.
- Tópart u. 24.
- Tulipán u. 12.
- Vörösmarty u. 17.
Közúti közlekedési balesetről nincs információ.
