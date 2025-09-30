Miskolc reggel felébredt, és ezzel szembesültek az autósok

Közlekedési információk a Miskolci Városgazda reggeli órákban kiadott tájékoztatása alapján. Mutatjuk, hol kell útlezárásokra, terelésekre számítania!

Miskolci közlekedési információ a reggeli órákban.

Fotó: Vajda János / Forrás: A kép illusztráció

Friss miskolci közlekedési információk

Pattantyús, Klapka György és Mendikás utcák: ivóvíz-fővezeték csere. A Pattantyús utcán félpályás útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben, a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává váltak.

Egyéb munkálatok

A városban közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak az Alföldi u. 26., Ady Endre u. 5., Balaton u. – Velence u. kereszteződés, Balassi u. 13., Baráthegyalja u. 23–25., Bánki Donát u. 1., Bezerédi u. 8., Branyiszkó u. 8., Boldog u. 11., Denevér u. 4., Dózsa György u. 30., Előhegy u. 1/A., Előhegy u. 58–72–84., Gépész u. 24., Görömbölyi u. 31., Hideg sor – Mendikás dűlő kereszteződés, Illyés Gyula u. 24., Illyés Gyula u. 30., Isaszeg u. 7/A., Klapka u. – Hajós u. kereszteződés, Lehár Ferenc u. 8., Majláth István u. 36/B., Mária u. 3., Miskolctapolcai út – Vasúti felüljárónál, Nándorfehérvári u. 20., Puskás Tivadar u. 5., Salétrom u. – Bercsényi u. kereszteződés, Tallér u. – Gárdonyi u. kereszteződés, Temetőalja u. 21., Temesvári u. 27., Tégla u. 19., Zoltán u. 2.

A munkavégzések ideje alatt arra kérjük a közlekedőket, hogy:

figyeljék a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket,

tartsák be a sebességkorlátozásokat,

és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben résztvevők biztonságára.

Baleset a József Attila utcán

Baleset történt Miskolcon, a 3527-es számú út részeként a József Attila utca 10. szám előtt. A hatóságok megkezdték a helyszíni szemlét, amely várhatóan körülbelül egy órán át tart majd - írta korábban a VÉSZ.