szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Miskolci közlekedési információk

48 perce

Miskolc reggel felébredt, és ezzel szembesültek az autósok

Címkék#Miskolci közlekedési információk#Miskolci Városgazda#baleset#Közlekedési információk

Útlezárások, terelések, és baleset is lassította a reggelt. Mutatjuk, mire számíthatnak szeptember 30-án közlekedés terén a miskolci utakon.

Közlekedési információk a Miskolci Városgazda reggeli órákban kiadott tájékoztatása alapján. Mutatjuk, hol kell útlezárásokra, terelésekre számítania!

Miskolci közlekedési információ a reggeli órákban.
Miskolci közlekedési információ a reggeli órákban. 
Fotó: Vajda János / Forrás: A kép illusztráció

Friss miskolci közlekedési információk

Pattantyús, Klapka György és Mendikás utcák: ivóvíz-fővezeték csere. A Pattantyús utcán félpályás útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben, a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává váltak.

Egyéb munkálatok

A városban közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak az Alföldi u. 26., Ady Endre u. 5., Balaton u. – Velence u. kereszteződés, Balassi u. 13., Baráthegyalja u. 23–25., Bánki Donát u. 1., Bezerédi u. 8., Branyiszkó u. 8., Boldog u. 11., Denevér u. 4., Dózsa György u. 30., Előhegy u. 1/A., Előhegy u. 58–72–84., Gépész u. 24., Görömbölyi u. 31., Hideg sor – Mendikás dűlő kereszteződés, Illyés Gyula u. 24., Illyés Gyula u. 30., Isaszeg u. 7/A., Klapka u. – Hajós u. kereszteződés, Lehár Ferenc u. 8., Majláth István u. 36/B., Mária u. 3., Miskolctapolcai út – Vasúti felüljárónál, Nándorfehérvári u. 20., Puskás Tivadar u. 5., Salétrom u. – Bercsényi u. kereszteződés, Tallér u. – Gárdonyi u. kereszteződés, Temetőalja u. 21., Temesvári u. 27., Tégla u. 19., Zoltán u. 2.

A munkavégzések ideje alatt arra kérjük a közlekedőket, hogy:

  • figyeljék a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket,
  •  tartsák be a sebességkorlátozásokat,
  • és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben résztvevők biztonságára.

Baleset a  József Attila utcán

Baleset történt Miskolcon, a 3527-es számú út részeként a József Attila utca 10. szám előtt. A hatóságok megkezdték a helyszíni szemlét, amely várhatóan körülbelül egy órán át tart majd - írta korábban a VÉSZ.

Balesetmentes közlekedést kíván a boon.hu!

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu