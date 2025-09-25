Kritikus útszakaszok Miskolcon: itt alakulhat ki torlódás a munkálatok miatt

Közlekedési információk a Miskolci Városgazda reggeli órákban kiadott tájékoztatása alapján. Mutatjuk, hol kell útlezárásokra, terelésekre számítania!

Pattantyús, Klapka György és Mendikás utcák: ivóvíz-fővezeték csere. A Pattantyús utcán félpályás útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben, a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává váltak.

Egyéb munkálatok

A városban közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak az Alföldi u., Ady Endre u., Balaton u. – Velence u. kereszteződés, Balassi u., Bartók Béla u., Baráthegyalja u., Bánki Donát u., Bezerédi u., Branyiszkó u., Boldog u., Dália u., Denevér u., Dózsa György u., Előhegy u., Fonoda u., Fonoda u. – Szinva u. kereszteződés, Gépész u., Görömbölyi u., Hideg sor – Mendikás dűlő kereszteződés, Illyés Gyula u., Isaszeg u., Izsó Miklós u., Jósva u., Klapka u. – Hajós u. kereszteződés, Lehár Ferenc u., Majláth István u., Mária u., Nándorfehérvári u., Salétrom u. – Bercsényi u. kereszteződés, Tallér u. – Gárdonyi u. kereszteződés, Templom u., Temetőalja u., Temesvári u., Zoltán u.

A munkavégzések ideje alatt arra kérjük a közlekedőket, hogy:

figyeljék a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket,

tartsák be a sebességkorlátozásokat,

és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben résztvevők biztonságára.

Baleset a Soltész Nagy Kálmán utcánál

Baleset történt Miskolcon, a Soltész Nagy Kálmán utca 96. számnál, emiatt helyszíni szemle zajlik, amely várhatóan körülbelül egy órát vesz igénybe. A környéken torlódásra kell számítani, kérjük az arra közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel vezessenek, vagy válasszanak kerülőutat!

