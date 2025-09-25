szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

12°
+19
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Miskolci közlekedési információk

1 órája

Kritikus útszakaszok Miskolcon: itt alakulhat ki torlódás a munkálatok miatt

Címkék#Miskolci közlekedési információk#lezárás#közlekedési információ#Közlekedési információk#útinfó

Útlezárások, zsákutcák, lámpás irányítás. Mutatjuk, mire számíthatnak szeptember 25-én közlekedés terén a miskolci utakon.

Közlekedési információk a Miskolci Városgazda reggeli órákban kiadott tájékoztatása alapján. Mutatjuk, hol kell útlezárásokra, terelésekre számítania!

Miskolci közlekedési információ a reggeli órákban.
Miskolci közlekedési információ a reggeli órákban. 
Fotó: Takács József

Friss miskolci közlekedési információk

Pattantyús, Klapka György és Mendikás utcák: ivóvíz-fővezeték csere. A Pattantyús utcán félpályás útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben, a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává váltak.

Egyéb munkálatok

A városban közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak az Alföldi u., Ady Endre u., Balaton u. – Velence u. kereszteződés, Balassi u., Bartók Béla u., Baráthegyalja u., Bánki Donát u., Bezerédi u., Branyiszkó u., Boldog u., Dália u., Denevér u., Dózsa György u., Előhegy u., Fonoda u., Fonoda u. – Szinva u. kereszteződés, Gépész u., Görömbölyi u., Hideg sor – Mendikás dűlő kereszteződés, Illyés Gyula u., Isaszeg u., Izsó Miklós u., Jósva u., Klapka u. – Hajós u. kereszteződés, Lehár Ferenc u., Majláth István u., Mária u., Nándorfehérvári u., Salétrom u. – Bercsényi u. kereszteződés, Tallér u. – Gárdonyi u. kereszteződés, Templom u., Temetőalja u., Temesvári u., Zoltán u.

A munkavégzések ideje alatt arra kérjük a közlekedőket, hogy:

  •  figyeljék a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket,
  •  tartsák be a sebességkorlátozásokat,
  • és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben résztvevők biztonságára.

Balesetmentes közlekedést kíván a boon.hu!

Baleset a Soltész Nagy Kálmán utcánál

Baleset történt Miskolcon, a Soltész Nagy Kálmán utca 96. számnál, emiatt helyszíni szemle zajlik, amely várhatóan körülbelül egy órát vesz igénybe. A környéken torlódásra kell számítani, kérjük az arra közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel vezessenek, vagy válasszanak kerülőutat!
Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu