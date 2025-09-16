Figyelem, miskolciak! Ezeken az utcákon most szinte lehetetlen közlekedni

Közlekedési információk a Miskolci Városgazda reggeli órákban kiadott tájékoztatása alapján. Mutatjuk, hol kell útlezárásokra, terelésekre számítania!

Közlekedési információk a reggeli órákban. Fotó: Balogh Attila

Friss miskolci közlekedési információk

Pattantyús, Klapka György és Mendikás utcák: ivóvíz-fővezeték csere. A Pattantyús utcán félpályás útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben, a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává váltak.

Egyéb munkálatok

A városban közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak az Alkotmány u., Ady Endre u., Balassi u., Bartók B. u., Baráthegyalja u., Bánki D. u., Bezerédi u., Boldog u., Csehov u., Dália u., Denevér u., Dózsa György u., Fonoda u., Fonoda u. – Szinva u. kereszteződés, Görömbölyi u., Görömbölyi u., Hideg sor – Mendikás dűlő kereszteződés, Illyés Gy. u., Isaszeg u., Izsó Miklós u., Jósva u., Klapka u. – Hajós u. kereszteződés, Klapka Gy. u. – Coop boltnál, Lonovics u., Illyés Gy. u., Majláth István u., Nándorfehérvári u., Salétrom u. – Bercsényi u. kereszteződés, Széchenyi u. – Centrum, térköves járda, Templom u., Temetőalja u., Temesvári u.

A munkavégzések ideje alatt arra kérjük a közlekedőket, hogy:

· figyeljék a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket,

· tartsák be a sebességkorlátozásokat,

· és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben résztvevők biztonságára.

Közúti közlekedési balesetről nincs információnk.

Balesetmentes közlekedést kíván a boon.hu!



