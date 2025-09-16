24 perce
Most kiderült! - Miskolcon ez a leggyorsabb közlekedési eszköz (fotók, videó)
Versenyen dőlt el, miként lehet eljutni leggyorsabban Miskolc egyik pontjáról a másikra. A közlekedési eszközök közül az elektromos roller, a villamos, az autó, a kerékpár, a busz és a futás mérettettek meg.
Ez lett ezúttal a leggyorsabb közlekedési eszköz
Fotó: Vajda János
Ahogyan arról korábban beszámoltunk, idén is bárki megmérettethette erejét a versenyen. Szeptember 16-án, kedden reggel rajtolt el a „futam”, amin az volt a tét, melyik közlekedési eszközzel lehet eljutni a leggyorsabban A-ból B-be. Az indulók közt szerepelt az autó, a villamos, a busz, az elektromos roller, a kerékpár és a futás. Lássuk melyik nyert!
Anélkül is lehagyhatja a villamost, hogy belekapaszkodna az ütközőjébe
A tavalyi nyertes
Az előző évben a villamos nyerte el az első helyet, bár akkor még a kerékpár és az elektromos roller is hiányzott a mezőnyből.
Az eredmény oka az lehetett, hogy a villamos kevésbé van kiéve a forgalom korlátozottságának, így lehetett második helyezett az autó, ami pedig azért előzhette meg a harmadik helyen álló autóbuszt, mert bár szinte ugyanazon a pályán haladhatnak, a személyautónak nem kell megállnia, ha nem akar.
Az utolsó helyen talán nyilvánvaló okokból pedig a futó lett.
Ez idén a leggyorsabb közlekedési eszköz
Kedden reggel, idén még izgalmasabb verseny vette kezdetét, mint az előző volt. Képbe került ugyanis két új rajthoz álló, a kerékpár és az elektromos roller formájában.
Az útvonal: reggel 07:09-kor rajtoltak el a versenyzők Felső-Majláthról és a Városház tér volt a cél.
A győztes ebben az esetben az elektromos roller lett 14 perces menetidejével.
Talán ennek is nyilvánvaló oka lehet, hiszen ezzel az eszközzel is mindenhol lehet közlekedni, mint a biciklivel, csak könnyebben felgyorsul és nem emberi erő hajtja. Meg kell viszont jegyezni, hogy felelőtlenül használva igen veszélyes lehet, ahogy erről korábban írtunk.
Ha nem akarja „két keréken kihordani” az agysérülést
A dobogó második fokára a kerékpár állhatott fel, viszont nem sokkal a roller mögött 17 perces menetidővel, a harmadik pedig személyautó lett 20 perccel.
Az idei érdekesség az volt, hogy a személyautó és a villamos holtversenyben ért be 22 perccel.
A sort a futó zárta, aki 40 perc alatt tette meg az utat.
Eljutási verseny MiskolconFotók: Vajda János
A verseny célja
A verseny célja az is volt az MVK MetaCCAZE porjektjével összhangban, hogy rávilágítson arra, hogy a zöld és intelligens közlekedés ma már a mindennapok része Miskolcon. A metaCCAZE program célja egy olyan közlekedési rendszer kialakítása, amely zöldebb, hatékonyabb és mindenki számára elérhető. Miskolc részvétele nemcsak technológiai előrelépést jelent, hanem példát is mutat arra, hogyan kerülhet egy közép-európai város a fenntartható mobilitás élvonalába – írja az mvkzrt.hu.
