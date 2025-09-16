szeptember 16., kedd

Edit névnap

20°
+23
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

2 órája

Most kiderült! - Miskolcon ez a leggyorsabb közlekedési eszköz (fotók, videó)

Címkék#eljutási verseny#boon video#Miskolc#roller#kerékpár

Versenyen dőlt el, miként lehet eljutni leggyorsabban Miskolc egyik pontjáról a másikra. A közlekedési eszközök közül az elektromos roller, a villamos, az autó, a kerékpár, a busz és a futás mérettettek meg.

Boon.hu
Most kiderült! - Miskolcon ez a leggyorsabb közlekedési eszköz (fotók, videó)

Ez lett ezúttal a leggyorsabb közlekedési eszköz

Fotó: Vajda János

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, idén is bárki megmérettethette erejét a versenyen. Szeptember 16-án, kedden reggel rajtolt el a „futam”, amin az volt a tét, melyik közlekedési eszközzel lehet eljutni a leggyorsabban A-ból B-be. Az indulók közt szerepelt az autó, a villamos, a busz, az elektromos roller, a kerékpár és a futás. Lássuk melyik nyert!

Ez lett ezúttal a leggyorsabb közlekedési eszköz
Ez lett ezúttal a leggyorsabb közlekedési eszköz
Fotó: Vajda János

A tavalyi nyertes

Az előző évben a villamos nyerte el az első helyet, bár akkor még a kerékpár és az elektromos roller is hiányzott a mezőnyből.

 Az eredmény oka az lehetett, hogy a villamos kevésbé van kiéve a forgalom korlátozottságának, így lehetett második helyezett az autó, ami pedig azért előzhette meg a harmadik helyen álló autóbuszt, mert bár szinte ugyanazon a pályán haladhatnak, a személyautónak nem kell megállnia, ha nem akar.
Az utolsó helyen talán nyilvánvaló okokból pedig a futó lett.

Ez idén a leggyorsabb közlekedési eszköz

Kedden reggel, idén még izgalmasabb verseny vette kezdetét, mint az előző volt. Képbe került ugyanis két új rajthoz álló, a kerékpár és az elektromos roller formájában.

Az útvonal: reggel 07:09-kor rajtoltak el a versenyzők Felső-Majláthról és a Városház tér volt a cél.

A győztes ebben az esetben az elektromos roller lett 14 perces menetidejével.

 Talán ennek is nyilvánvaló oka lehet, hiszen ezzel az eszközzel is mindenhol lehet közlekedni, mint a biciklivel, csak könnyebben felgyorsul és nem emberi erő hajtja. Meg kell viszont jegyezni, hogy felelőtlenül használva igen veszélyes lehet, ahogy erről korábban írtunk. 

A dobogó második fokára a kerékpár állhatott fel, viszont nem sokkal a roller mögött 17 perces menetidővel, a harmadik pedig személyautó lett 20 perccel.

Az idei érdekesség az volt, hogy a személyautó és a villamos holtversenyben ért be 22 perccel.

A sort a futó zárta, aki 40 perc alatt tette meg az utat.

Eljutási verseny Miskolcon

Fotók: Vajda János

A verseny célja

A verseny célja az is volt az MVK MetaCCAZE porjektjével összhangban, hogy rávilágítson arra, hogy a zöld és intelligens közlekedés ma már a mindennapok része Miskolcon. A metaCCAZE program célja egy olyan közlekedési rendszer kialakítása, amely zöldebb, hatékonyabb és mindenki számára elérhető. Miskolc részvétele nemcsak technológiai előrelépést jelent, hanem példát is mutat arra, hogyan kerülhet egy közép-európai város a fenntartható mobilitás élvonalába – írja az mvkzrt.hu.

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu