Most kiderült! - Miskolcon ez a leggyorsabb közlekedési eszköz (fotók, videó)

A tavalyi nyertes

Az előző évben a villamos nyerte el az első helyet, bár akkor még a kerékpár és az elektromos roller is hiányzott a mezőnyből.

Az eredmény oka az lehetett, hogy a villamos kevésbé van kiéve a forgalom korlátozottságának, így lehetett második helyezett az autó, ami pedig azért előzhette meg a harmadik helyen álló autóbuszt, mert bár szinte ugyanazon a pályán haladhatnak, a személyautónak nem kell megállnia, ha nem akar.

Az utolsó helyen talán nyilvánvaló okokból pedig a futó lett.

Ez idén a leggyorsabb közlekedési eszköz

Kedden reggel, idén még izgalmasabb verseny vette kezdetét, mint az előző volt. Képbe került ugyanis két új rajthoz álló, a kerékpár és az elektromos roller formájában.

Az útvonal: reggel 07:09-kor rajtoltak el a versenyzők Felső-Majláthról és a Városház tér volt a cél.

A győztes ebben az esetben az elektromos roller lett 14 perces menetidejével.

Talán ennek is nyilvánvaló oka lehet, hiszen ezzel az eszközzel is mindenhol lehet közlekedni, mint a biciklivel, csak könnyebben felgyorsul és nem emberi erő hajtja. Meg kell viszont jegyezni, hogy felelőtlenül használva igen veszélyes lehet, ahogy erről korábban írtunk.