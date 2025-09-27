Ha itt megtörténik a baj, nincs menekvés - Borsodban is számos helyen tárulhat elénk az autósok rémálma

Közlekedésbiztonság és balesetek a közúti alagutakban

A közúti alagutak legkritikusabb pontja igazából nem is a belseje, hanem a bejárata.

A statisztikák szerint itt történnek meg többségében a balesetek, főként a túlzott sebesség vagy az elsőbbségadás megadásának elmulasztása miatt. De gyakoriak a ráfutásos balesetek is, ami azt jelenti, hogy a hátul lévő autós túl későn veszi észre az előtte lassító, fékező járművet és neki ütközik. Természetesen itt is előfordul baleseti tényezőként a figyelmetlenség, a szabálytalan előzés vagy a jelzőlámpák, egyéb jelzések figyelmen kívül hagyása, amik akár tragédiához is vezethetnek – írja a vezess.hu.

Szabályok a közúti alagutakban

Az alapvető szabályok betartása itt is nagyon fontos, hogy elkerüljük a baleseteket:

közlekedjünk körültekintően

megfelelő sebességet válasszunk meg

tartsuk a kellő követési távolságot

figyeljük a fényjelző berendezéseket vagy jelzőtáblákat

Közúti alagutak Miskolcon és környékén

Miskolc belvárosában is gyakran át kell haladnunk közúti alagúton, akár naponta többször is. A legforgalmasabb helyen talán a Ruzsinszőlő dűlő és Hideg sor kereszteződésénél található, ami ráadásul emelkedőn helyezkedik el és egyszerre csak egy jármű haladhat át rajta. Az elsőbbség ezen a helyen az emelkedőn felfelé haladó autósoké.

A sofőröknek itt azt a tanácsot adnám, hogy mivel kanyarodik az út és nem lehet megfelelően belátni, időben próbáljanak meg észlelni, ne akkor ellenőrizzék csak, hogy jön-e szemből másik jármű, amikor már be kellene hajtani az átjáróba. Fontos, hogy minél hamarabb nézzenek be, amikor még be lehet látni a szembe jövő forgalomra és akkor lehet megfelelő döntést hozni: mehet vagy nem mehet

– mondta Bencze Csaba, a Bencze Autósiskola tulajdonosa.