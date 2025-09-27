Ha itt megtörténik a baj, nincs menekvés - Borsodban is számos helyen tárulhat elénk az autósok rémálma

1 órája
Magyarországon viszonylag kevés helyen találkozhatunk a közlekedésbiztonság szempontjából ilyesfajta veszélyes helyzetekkel, amik például a közúti alagutakban fordulhatnak elő, mivel ezek inkább hegyekkel szabdalt, alpesi régiókban elterjedtebbek. Miskolcon és környékén is található viszont ilyen. Lássuk hát, mik a veszélyei és mire kell odafigyelni, ha áthaladunk egy közúti alagúton.
Közlekedésbiztonság és balesetek a közúti alagutakban
A közúti alagutak legkritikusabb pontja igazából nem is a belseje, hanem a bejárata.
A statisztikák szerint itt történnek meg többségében a balesetek, főként a túlzott sebesség vagy az elsőbbségadás megadásának elmulasztása miatt. De gyakoriak a ráfutásos balesetek is, ami azt jelenti, hogy a hátul lévő autós túl későn veszi észre az előtte lassító, fékező járművet és neki ütközik. Természetesen itt is előfordul baleseti tényezőként a figyelmetlenség, a szabálytalan előzés vagy a jelzőlámpák, egyéb jelzések figyelmen kívül hagyása, amik akár tragédiához is vezethetnek – írja a vezess.hu.
Szabályok a közúti alagutakban
Az alapvető szabályok betartása itt is nagyon fontos, hogy elkerüljük a baleseteket:
- közlekedjünk körültekintően
- megfelelő sebességet válasszunk meg
- tartsuk a kellő követési távolságot
- figyeljük a fényjelző berendezéseket vagy jelzőtáblákat
Közúti alagutak Miskolcon és környékén
Miskolc belvárosában is gyakran át kell haladnunk közúti alagúton, akár naponta többször is. A legforgalmasabb helyen talán a Ruzsinszőlő dűlő és Hideg sor kereszteződésénél található, ami ráadásul emelkedőn helyezkedik el és egyszerre csak egy jármű haladhat át rajta. Az elsőbbség ezen a helyen az emelkedőn felfelé haladó autósoké.
A sofőröknek itt azt a tanácsot adnám, hogy mivel kanyarodik az út és nem lehet megfelelően belátni, időben próbáljanak meg észlelni, ne akkor ellenőrizzék csak, hogy jön-e szemből másik jármű, amikor már be kellene hajtani az átjáróba. Fontos, hogy minél hamarabb nézzenek be, amikor még be lehet látni a szembe jövő forgalomra és akkor lehet megfelelő döntést hozni: mehet vagy nem mehet
– mondta Bencze Csaba, a Bencze Autósiskola tulajdonosa.
Lillafüreden is van egy közúti alagút, ami már jóval hosszabb a fent említettnél. Eredetileg két sávos volt, de a mindkét irányba vezető kerékpársáv ezt gyakorlatilag egyre szűkítette.
Ennél az alagútnál jobban belátható az út. Itt arra kell figyelni, hogy mivel kerékpáros nyomvonal van felfestve mindkét irányba, ügyelni kell a biciklisekre. Ez azt jelenti, hogy ha kerékpáros jön, akkor neki szabad utat kell biztosítani, ha pedig nem, akkor az autós használhatja a nyomvonalat jobbra tartás céljából
– folytatta.
Ha megoldató és elfér egymás mellett két személyautó akkor megoldható a dolog, ha pedig nem, akkor kölcsönös megegyezés alapján kell dönteniük
– tette hozzá.
A sebesség lecsökkenti az észlelési és döntési időt. Ebből kifolyólag nem biztos, hogy jó döntést tudunk hozni az adott helyzetben. Inkább lassabban közelítsük meg ezeket az alagutakat időt adva saját magunknak, hogy ne kényszerítsük magunkat egy hirtelen, esetleg nem megfelelő döntésbe
– tanácsolta Bencze Csaba.
