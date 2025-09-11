Félpályás útlezárás a Centrumnál: torlódás várható Miskolcon csütörtök reggel

A Pattantyús, Klapka György és Mendikás utcákban ivóvíz-fővezeték csere folyik. A Pattantyús utcán félpályás útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben, a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává váltak.

Közlekedés Miskolcon: egyéb munkálatok

A városban közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak az Alkotmány utca; Ady Endre utca; Árpád utca; Bacsinszky A. utca; Balaton utca – Takta utca kereszteződés; Balassi utca; Bartók Béla utca; Bartók Béla tér – Hunyadi utca kereszteződés; Besenyői út – Tömösi utca kereszteződés; Bezerédi utca; Boldog utca; Csáby L. utca; Csermák A. utca; Csemete utca – Bródy S. utca kereszteződés; Csehov utca; Csokonai utca; Dália utca; Denevér utca; Dózsa György utca; Endresz Gy. utca; Erkel F. utca; Erenyő utca; Fonoda utca; Fonoda utca – Szinva utca kereszteződés; Görömbölyi utca; Görögszőlő utca; Hóvirág utca – Baráthegyalja kereszteződés; Illyés Gy. utca; Isaszeg utca; Izsó Miklós utca; Jósva utca; Kapitány utca; Klapka utca – Hajós utca kereszteződés; Klapka Gy. utca – Coop boltnál; Lehár Ferenc utca; Lonovics utca; Maros utca; Majláth István utca; Mónus Illés utca; Nagy Lajos király utca; Nádas utca; Puskin utca; Réz utca; Salétrom utca – Bercsényi utca kereszteződés; Szántó K. J. utca; Szentistváni utca; Szent István utca; Szendrei utca; Széchenyi utca – Centrum, térköves járda; Templom utca; Temetőalja utca; Telepy Gy. utca; Tópart utca.

A munkavégzések ideje alatt arra kérik a közlekedőket, hogy:

figyeljék a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket,

tartsák be a sebességkorlátozásokat,

és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben résztvevők biztonságára.

Miskolcon közúti közlekedési balesetről nincs információ - írta a Miskolci Városgazda csütörtök reggel.