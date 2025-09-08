szeptember 8., hétfő

A hétvégi vihar okozott kárt, de ivóvíz-fővezetéket is cserélnek hétfőn Miskolcon

Mutatjuk, mire számíthatnak szeptember 8-án a miskolci utakon. Friss miskolci közlekedési információk.

Boon.hu

Van, ahol a hétvégi vihar következtében villámcsapás érte fényjelző berendezést, máhol az ivóvíz-fővezeték cseréje zajlik. Ezekre számíthat a miskolci közlekedésben hétfőn.

Miskolci közlekedési információk hétfőn

A Szentpáli út – Széchenyi István utca kereszteződésében: a hétvégi vihar következtében villámcsapás érte fényjelző berendezést. A jelzőlámpák jelenleg nem működnek, sötétek.

A Corvin utca (Arany János utca – Centrum közötti szakasz): félpályás útlezárás, jelzőlámpás irányítással. Torlódás előfordulhat.

A Pattantyús, Klapka György és Mendikás utcák: ivóvíz-fővezeték csere. A Pattantyús utcán félpályás útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben, a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává váltak.

Egyéb munkálatok

A városban közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak az Alkotmány utcán, az Ady Endre utcán, az Árpád utcán, a Bacsinszky A. utcán, a Balaton utca–Takta utca kereszteződésén, a Balaton utcán, a Balassi utcán, a Bartók Béla utcán, a Bartók Béla tér–Hunyadi utca kereszteződésén, a Besenyői út–Tömösi utca kereszteződésén, a Bezerédi utcán, a Bencések utcán, a Boldog utcán, a Csáby L. utcán, a Csermák A. utcán, a Csemete utca–Bródy S. utca kereszteződésén, a Csehov utcán, a Csokonai utcán, a Dália utcán, a Dózsa György utcán, az Endresz György utcán, az Erdősoron, az Erkel Ferenc utcán, az Erenyő utcán, a Fonoda utcán, a Fonoda utca–Szinva utca kereszteződésén, a Fogarasi utca–Koboz utca kereszteződésén, a Görömbölyi utcán, a Görögszőlőn, a Hóvirág utca–Baráthegyalja utca sarkán, az Isaszeg utcán, az Izsó Miklós utcán, a Jósva utcán, a József utcán, a József Attila utcán, a Kapitány kürtön, a Klapka utca–Hajós utca kereszteződésén, a Koboz utca–Fogarasi utca kereszteződésén, a Kolozsvári utcán, a Klapka György utcán (Coop bolt környéke), a Lehár Ferenc utcán, a Lonovics utcán, az Illyés Gyula utcán, a Maros utcán, a Mónus Illés utcán, a Nagy Lajos király utcán, a Nádas utcán, a Puskin utcán, a Réz utcán, a Salétrom utca–Bercsényi utca kereszteződésén, a Szántó K. János utcán, a Selyemrét utcán, a Szentistványi utcán, a Szent István utcán, a Szendrei utcán, a Széchenyi utcán (Centrum térköves járdája), a Templom utcán, a Telepy Gyula utcán és a Tópart utcán.

A munkavégzések ideje alatt arra kérik a közlekedőket, hogy:

  • figyeljék a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket,
  • tartsák be a sebességkorlátozásokat,
  • és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben résztvevők biztonságára.

Közúti közlekedési balesetről nincs információ - írta a Miskolci Városgazda hétfőn reggel.

