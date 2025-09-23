szeptember 23., kedd

Tekla névnap

17°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Útinfó

1 órája

Fontos infók, ha autóval indulsz útnak kedden Miskolcon

Címkék#Miskolci Városgazda#Miskolc#közlekedés

Közlekedési információk a reggeli órákban.

Ivóvíz-fővezeték csere a Pattantyús, Klapka György és Mendikás utcákon. A Pattantyús utcán félpályás útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben, a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává váltak.

Közlekedés Miskolcon: több helyen is zajlanak a munkálatok kedden is (a fotó illusztráció)
Fotó: HE

Egyéb munkálatok

A városban közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak az Alföldi utca, Ady Endre utca, Balaton utca – Velence utca kereszteződés, Balassi utca, Bartók Béla utca, Baráthegyalja utca, Bánki Donát utca, Bezerédi utca, Boldog utca, Dália utca, Denevér utca, Dózsa György utca, Előhegy utca, Fonoda utca, Fonoda utca – Szinva utca kereszteződés, Gépész utca, Görömbölyi utca, Hideg sor – Mendikás dűlő kereszteződés, Illyés Gyula utca, Isaszeg utca, Izsó Miklós utca, Jósva utca, Klapka utca – Hajós utca kereszteződés, Lehár Ferenc utca, Majláth István utca, Mária utca, Nándorfehérvári utca, Salétrom utca – Bercsényi utca kereszteződés, Templom utca, Temetőalja utca, Temesvári utca, Zoltán utca.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A munkavégzések ideje alatt arra kérik a közlekedőket, hogy figyeljék a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket, tartsák be a sebességkorlátozásokat és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben résztvevők biztonságára.

Közúti közlekedési balesetről nincs információnk – tájékoztatta a boon.hu-t a Miskolci Városgazda.

További híreket olvashat portálunkon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu