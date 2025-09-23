2 órája
Fontos infók, ha autóval indulsz útnak kedden Miskolcon
Közlekedési információk a reggeli órákban.
Ivóvíz-fővezeték csere a Pattantyús, Klapka György és Mendikás utcákon. A Pattantyús utcán félpályás útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben, a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává váltak.
Egyéb munkálatok
A városban közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak az Alföldi utca, Ady Endre utca, Balaton utca – Velence utca kereszteződés, Balassi utca, Bartók Béla utca, Baráthegyalja utca, Bánki Donát utca, Bezerédi utca, Boldog utca, Dália utca, Denevér utca, Dózsa György utca, Előhegy utca, Fonoda utca, Fonoda utca – Szinva utca kereszteződés, Gépész utca, Görömbölyi utca, Hideg sor – Mendikás dűlő kereszteződés, Illyés Gyula utca, Isaszeg utca, Izsó Miklós utca, Jósva utca, Klapka utca – Hajós utca kereszteződés, Lehár Ferenc utca, Majláth István utca, Mária utca, Nándorfehérvári utca, Salétrom utca – Bercsényi utca kereszteződés, Templom utca, Temetőalja utca, Temesvári utca, Zoltán utca.
A munkavégzések ideje alatt arra kérik a közlekedőket, hogy figyeljék a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket, tartsák be a sebességkorlátozásokat és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben résztvevők biztonságára.
Közúti közlekedési balesetről nincs információnk – tájékoztatta a boon.hu-t a Miskolci Városgazda.
