szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

+19
+8
Útinfó

1 órája

Ezekre számíts Miskolc utcáin a hét első napján!

Címkék#Miskolci Városgazda#Miskolc#közlekedés

Közlekedési információk a városból.

Corvin u. - Vörösmarty M. u. kereszteződés: sárgán villogtak a fényjelző berendezések a reggeli órákban. Ivóvíz-fővezeték csere a Pattantyús, Klapka György és Mendikás utcákon. A Pattantyús utcán félpályás útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben, a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává váltak.

A fotó illusztráció
Fotó: HE

Egyéb munkálatok

A városban közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak az Alföldi utca 26., Ady Endre utca 5., Balaton utca – Velence utca kereszteződés, Balassi utca 13., Baráthegyalja utca 23–25., Bánki Donát utca 1., Bezerédi utca 8., Branyiszkó utca 8., Boldog utca 11., Denevér utca 4., Dózsa György utca 30., Előhegy utca 1/A., Előhegy utca 58–72–84., Fonoda utca – Szinva utca kereszteződés, Gépész utca 24., Görömbölyi utca 31., Hideg sor – Mendikás dűlő kereszteződés, Illyés Gyula utca 24., Illyés Gyula utca 30., Isaszeg utca 7/A., Izsó Miklós utca 31., Jósva utca 11., Klapka utca – Hajós utca kereszteződés, Lehár Ferenc utca 8., Majláth István utca 36/B., Mária utca 3., Miskolctapolcai út vasúti felüljárónál, Nándorfehérvári utca 20., Puskás Tivadar utca 5., Salétrom utca – Bercsényi utca kereszteződés, Tallér utca – Gárdonyi utca kereszteződés, Temetőalja utca 21., Temesvári utca 27., Tégla utca 19., Zoltán utca 2.

A munkavégzések ideje alatt arra kérik a közlekedőket, hogy figyeljék a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket, tartsák be a sebességkorlátozásokat, és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben résztvevők biztonságára.

Közúti közlekedési balesetről nincs információnk – tájékoztatta a boon.hu-t a Miskolci Városgazda.

További híreket olvashat portálunkon.

 

