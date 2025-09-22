Így indul a hétfő Miskolcon közlekedés szempontjából

Pattantyús, Klapka György és Mendikás utcák: ivóvíz-fővezeték csere. A Pattantyús utcán félpályás útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben, a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává váltak.

A fotó illusztráció

Fotó: HE

Egyéb munkálatok

A városban közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak: Alkotmány u., Alföldi u., Ady Endre u., Balaton–Velence sarok, Balassi u., Bartók B. u., Baráthegyalja u., Bánki D. u., Bezerédi u., Boldog u., Dália u., Denevér u., Dózsa Gy. u., Előhegy u., Fonoda u., Fonoda u. – Szinva u. kereszteződés, Gépész u., Görömbölyi u., Hideg sor – Mendikás-dűlő kereszteződés, Illyés Gy. u., Isaszeg u., Izsó Miklós u., Jósva u., Klapka u. – Hajós u. kereszteződés, Klapka Gy. u. – Coop boltnál, Lehár F. u., Lonovics u., Majláth István u., Nándorfehérvári u., Salétrom u. – Bercsényi u. kereszteződés, Széchenyi u. – Centrum, térköves járda, Templom u., Temetőalja u., Temesvári u., Zoltán u.

A munkavégzések ideje alatt arra kérik a közlekedőket, hogy figyeljék a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket, tartsák be a sebességkorlátozásokat és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben résztvevők biztonságára.

Közúti közlekedési balesetről nincs információnk – tájékoztatta a boon.hu-t a Miskolci Városgazda.

