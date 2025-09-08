Borsodi képviselők a kötcsei piknikről

Orbán Viktor a kötcsei pikniken ismertette, milyen választási lehetőségekkel szembesülnek a magyar emberek jövő áprilisban. A Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett polgári piknik 2004 óta ad helyet a miniszterelnök politikai évadnyitó beszédének. Orbán Viktor idén vasárnap tartotta meg helyzetértékelését Kötcsén, és most először nem zárt körben, hanem élő közvetítésben a közösségi médián is hallható volt. A miniszterelnök beszédét a boon.hu is élőben közvetítette.

Orbán Viktor kötcsei pikniken elhangzott szavait idézték a borsodi politikusok

Fotó: Fischer Zoltán / Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály

Borsod képviselői a kötcsei piknikről

Bánné Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke közösségi oldalán a 2026-os választással kapcsolatosan így posztolt:

Az lesz a döntő kérdés: Kiben lehet bízni? A beváltott ígéretekből fakadó BIZALOM elhozza a választási győzelmet. Az ellenfél teljes bizalomvesztésben van. "Ellenfeleink a titkosságot és a titkolózást bevezették ebbe a politikai évadba. Az járkál a félhomályban és a sötétben, akinek rossz szándékai vannak. Ezzel szemben mi mindig azt csináltuk, amit mondtunk, és azt teljesítettük is." - mondta Orbán Viktor miniszterelnök Kötcsén. Ennyi.

Csöbör Katalin, országgyűlési képviselő szerint a megjelölt útvonalon kell haladni.

Jó programmal és betartott ígéretekkel önmagában nem lehet választást nyerni. Az útvonal ki van jelölve, de azon végig kell menni, az esélyességet be kell váltani

Csuzda Gábor országgyűlési képviselő a miniszterelnököt idézte közösségi oldalán.

Béke, közös piac, saját gazdaságpolitika, saját pénz, függetlenség – ez a 2026-os választás szerkezete.

Demeter Zoltán országgyűlési képviselő is posztolt.

Hollósy András, Miskolc alpolgármestere szintén Orbán Viktort idézte.

Mi a saját munkagazdaságunkat építettük fel. A magyar munkaerőpiac és a segélyezés, az adórendszer teljesen más, mint a nyugati.

Átver a Tisza Párt

A miniszterelnök szavait idézte Tállai András országgyűlési képviselő is.