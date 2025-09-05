1 órája
Hamarosan az Újgyőri főtéren is ügyintézhetünk, de nő a biztonság is!
Az új rendőrőrs is ide fog beköltözni hamarosan. A nyugati városrészben élők nagy örömére elindult a kormányablak kialakítása.
Itt készül az új kormányablak
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Átadták a munkaterületet, így elkezdődhet az Újgyőri főtér kormányablakának kialakítása, Miskolcon. A több mint 217 millió forintos beruházásnak köszönhetően a Miskolc nyugati városrészében élők egyszerűbben és gyorsabban hozzáférhetnek a jövőben a közszolgáltatásokhoz.
A kormányablak terveinek átadóján
– A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal elkötelezett amellett, hogy a kormányzati célkitűzésekkel összhangban a közszolgáltatásokat minél könnyebben elérhetővé tegye az állampolgárok számára. Célunk, hogy minden járási székhelyen és minden nagyobb városrészben korszerű, méltó körülmények között működhessenek a kormányablakok – fogalmazott az átadón dr. Alakszai Zoltán főispán.
Miskolc nyugati városrészében, Diósgyőrben mintegy hatvanezer ember él – ez egy fővárosi kerület lakosságának felel meg. Ők eddig a legközelebbi kormányablaktól, ami a Kis-Hunyadon található, viszonylag nagyobb távolságban intézhették ügyeiket. „Már egy ideje azon dolgoztunk kollégáimmal, és Miskolc város vezetésével, hogy ezen a helyzeten változtassunk, és a helyi közösség számára is biztosítsuk a gyors és kényelmes ügyintézés lehetőségét” – emelte ki a főispán.
Kormányablakot alakítanak ki az Újgyőri főtérenFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
– Örömömre szolgál, hogy bejelenthetem, a Magyar Posta Zrt. tulajdonában lévő, korábban kihasználatlan postaépületben valósulhat meg a fejlesztés, amelynek jogi és tervezési előkészítése 2023-ban indult el. 2024 decemberében aláírásra került az épület használatára vonatkozó bérleti szerződés a Magyar Posta Zrt.-vel, januárban pedig birtokba is vettük azt. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium támogatásával 2025-ben megnyílt a lehetőség a beruházás elindítására – hangsúlyozta.
Nemcsak kormányablak, rendőrőrs is lesz
Hollósy András, Miskolc alpolgármestere kiemelte, a kormányablakon túl a vasgyári rendőrőrs is beköltözik az épületbe, amelynek köszönhetően a miskolciak tényleges és szubjektív biztonságérzete is erősödni fog.
Azon dolgozunk, hogy minél előbb átadjuk a megújult épületet a miskolciaknak.
A projekt összköltsége 217,7 millió forint, amelyből a pince, a földszint és az első emelet teljes felújítására sor kerül. Az átalakítás során a 356 négyzetméteres földszinten a kormányablak az előírt egységes arculati követelmények szerint épül meg.
A beruházás eredményeként
• 10 munkaállomásos ügyintézői tér, közel 100 m²-es ügyféltér, valamint back office irodarész és tárgyalók jönnek létre,
• új burkolatok, álmennyezet, informatikai hálózat, tűz- és vagyonvédelmi rendszer kerül kialakításra,
• a teljes bútorzat megújul,
• a fűtési és klimatizálási rendszerek cseréje, valamint falnedvesedést megakadályozó technológia is telepítésre kerül,
• az épület teljes körűen akadálymentes lesz,
• az első emeleten új rendőrőrs is helyet kap, több mint 20 fővel.
Ez a beruházás egyszerre szolgálja az állampolgárok kényelmét, a közszolgáltatások minőségének javítását és a térség közbiztonságát. Az Újgyőri főtér kormányablakának megnyitásával több tízezer ember életét teszik könnyebbé, hiszen ügyeiket lakóhelyükhöz közelebb, gyorsabban és kényelmesebben intézhetik majd. Várhatóan 2026 elejére készül el a fejlesztés.
