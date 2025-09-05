Hamarosan az Újgyőri főtéren is ügyintézhetünk, de nő a biztonság is!

– Örömömre szolgál, hogy bejelenthetem, a Magyar Posta Zrt. tulajdonában lévő, korábban kihasználatlan postaépületben valósulhat meg a fejlesztés, amelynek jogi és tervezési előkészítése 2023-ban indult el. 2024 decemberében aláírásra került az épület használatára vonatkozó bérleti szerződés a Magyar Posta Zrt.-vel, januárban pedig birtokba is vettük azt. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium támogatásával 2025-ben megnyílt a lehetőség a beruházás elindítására – hangsúlyozta.

Nemcsak kormányablak, rendőrőrs is lesz

Hollósy András, Miskolc alpolgármestere kiemelte, a kormányablakon túl a vasgyári rendőrőrs is beköltözik az épületbe, amelynek köszönhetően a miskolciak tényleges és szubjektív biztonságérzete is erősödni fog.

Azon dolgozunk, hogy minél előbb átadjuk a megújult épületet a miskolciaknak.

A projekt összköltsége 217,7 millió forint, amelyből a pince, a földszint és az első emelet teljes felújítására sor kerül. Az átalakítás során a 356 négyzetméteres földszinten a kormányablak az előírt egységes arculati követelmények szerint épül meg.