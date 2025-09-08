Megnevezték az orvost, aki olyat tett a miskolci kórházban, hogy a beteg azóta sem tért magához!

– Én már nyolcvan pluszos vagyok, de ilyen ellátást és hozzáállást még életemben nem tapasztaltam – kezdte történetét Ádám Ferenc, aki saját magát egy egyszerű falusi embernek vallja. Szívritmus zavara miatt került az intézménybe, ahol egyáltalán nem számított arra, ami vele történt. Többedmagával töltött 11 napot Miskolcon, a B.-A.-Z. Vármegyei Központi Kórház II. Belgyógyászati osztályán, ahol Dr. Molnár Réka kezelte.

Történetünk főhőse soha nem felejti amit a miskolci kórház dolgozói tettek Forrás: Facebook

A kórház osztályos orvosának stílusa emlékezetes marad örökre

Az idős beteg tapasztalata szerint az osztályos orvos és stábja, a részlegvezető és az ápolónő is kiemelkedően emberséges, becsületes, udvarias magatartást tanúsított a betegek felé, nem csupán néhány pillanatra, de az ott tartózkodása során minden egyes nap. Végtelenül sokat számított Ádám Ferencnek, hogy a szorongása oldása szándékával mindig volt egy mosoly, egy vicc, egy-egy kedves mondat, amit neki címeztek az őt ellátók.