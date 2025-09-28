Ritka gombakincs térségünkben: korall formájú gomba, amelyet Ausztrália is megirigyelne!

Augusztusi hajnalban, munka előtt tett erdei kirándulás során találkozott Szentgyörgyi Péter természetbúvár azzal a gombafajjal, amely minden gombász számára igazi kuriózum: a pompás korallgombával. Már megjelenése is lenyűgöző, hiszen termőteste 5–10 centiméter magas, ágrendszere többszörösen elágazó, korallszerű, színe pedig a lazacrózsától a mély korallpirosig terjed, csúcsa sárgás árnyalatban végződik. A gomba idősebb korában egységesen okkersárgává válik. Nem véletlen, hogy a korallgomba ritkaságát még a nemzetközi szakirodalom is kiemeli.



A pompás korallgomba látványa meglepte a természetbúvárt Forrás: anp.hu/Szentgyörgyi Péter

Színeiben és formájában egy tengeri koralltelepre emlékeztet, ami különösen izgalmassá teszi az erdőjárók számára. Bár szaga kellemesen gombás, enyhén kesernyés íze miatt nem ehető.