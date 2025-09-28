56 perce
Ritka gombakincs térségünkben: korall formájú gomba, amelyet Ausztrália is megirigyelne!
Egy nyár végi hajnal különleges felfedezést hozott. Hazánk erdeiben ritkán előforduló gombára bukkantak. A pompás korallgomba különleges színeivel és formájával a trópusi tengerek élővilágát is eszünkbe juttatja.
Az Aggteleki Nemzeti Park területén még korallomba is akad
Augusztusi hajnalban, munka előtt tett erdei kirándulás során találkozott Szentgyörgyi Péter természetbúvár azzal a gombafajjal, amely minden gombász számára igazi kuriózum: a pompás korallgombával. Már megjelenése is lenyűgöző, hiszen termőteste 5–10 centiméter magas, ágrendszere többszörösen elágazó, korallszerű, színe pedig a lazacrózsától a mély korallpirosig terjed, csúcsa sárgás árnyalatban végződik. A gomba idősebb korában egységesen okkersárgává válik. Nem véletlen, hogy a korallgomba ritkaságát még a nemzetközi szakirodalom is kiemeli.
Színeiben és formájában egy tengeri koralltelepre emlékeztet, ami különösen izgalmassá teszi az erdőjárók számára. Bár szaga kellemesen gombás, enyhén kesernyés íze miatt nem ehető.
A korallgomba ritkaságnak számít
A Gombászok kézikönyve (2023) szerint a faj ritkán előforduló hazai gombafajnak számít. Leginkább nyártól őszig, füves lomberdőkben, főként tölgyek, ritkábban bükkök alatt található meg. Szentgyörgyi Péter feljegyzései szerint az elmúlt időszakban több helyszínen is előfordult:
- Dövényben három,
- Szuhafőn pedig hat
alkalommal találkozott vele, szinte minden esetben tölgyek alatt.
A pompás korallgomba nemcsak hazai ritkaság, hanem olyan természeti érdekesség, amelyet Ausztrália korallzátonyai is megirigyelhetnének. Ez a különleges faj egyszerre bizonyítja hazánk erdeinek gazdagságát és azt, mennyi meglepetést tartogathat egy-egy hajnalban tett séta. Az Aggteleki Nemzeti Park ebből a szempontból is kincsesbányának bizonyul.
Forrás és fotók: Szentgyörgyi Péter/anp.hu
