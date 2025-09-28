szeptember 28., vasárnap

Kondó időseit méltatta Demeter Zoltán

Az idősek napja adta az apropót az ünneplésre. Kondó idősei tapasztalatukkal és bölcsességükkel építették a közösséget, ezért mondott személyesen köszönetet a politikus.

Boon.hu
Kondón tett látogatása után Demeter Zoltán fotókkal illusztrálta a kellemes ünneplést

Forrás: Facebook/Demeter Zoltán

A térség országgyűlési képviselőjeként örömmel fogadta el a kedves invitálást Demeter Zoltán, aki ismert arról, hogy előnyben részesíti a személyes kapcsolattartást a helyiekkel, így sok rendezvényen találkozhatnak vele a térségben élők. Nem történt ez máshogy most sem: Kondó szépkorú lakóinál is tiszteletét tette.

kondó
Kondó szépkorú lakóinál járt Demeter Zoltán Forrás: Facebook/Demeter Zoltán

Nem Kondó az egyetlen hely, ahol a politikus megfordul

A közösségi média felületeken is aktív országgyűlési képviselő fotókkal és videókkal is dokumentálja a térségben tett látogatásait. A mostani ünneplésről a következőket írta bejegyzésében:

Nagy öröm volt számomra, hogy részt vehettem Kondón az idősek napja alkalmából rendezett ünnepségen. Megható és felemelő érzés volt együtt ünnepelni a település idősebb generációival, azokkal, akik hosszú évtizedeken át munkájukkal, tapasztalatukkal és bölcsességükkel építették közösségünket.

Hálával tartozunk mindazért, amit a mai fiatalabb nemzedékeknek átadtak, és kötelességünk gondoskodni arról, hogy megbecsülés és tisztelet övezze őket a mindennapokban is, ne csak egy-egy ünnep alkalmával.

Köszönöm a meghívást és a szíves vendéglátást. Jó volt látni a mosolyt, hallani a nevetést, és érezni a közösség erejét.

Isten éltesse az időseinket jó egészségben, szeretetben és méltóságban!

Demeter Zoltán a sportnapra is ellátogatott

A közelmúltban Hidvégardóban vett részt a rendőrség által szervezett sportnapon, ahol a közösség ereje, az összefogás és a jó hangulat volt a főszerep. A politikus találkozott az esemény résztvevőivel, akik nap mint nap a közbiztonságért dolgoznak. Véleménye szerint a sport és a közösségi programok kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy erősítsük az együttműködést és a kölcsönös megbecsülést a rendvédelmi dolgozók és a lakosság között.

A politikus a nemzeti konzultáció fontosságát is szem előtt tartja

Bejegyzései között arra is szakít időt, hogy buzdítsa követőit a soron következő nemzeti konzultációban való részvételre. Ahogy azt bejegyzésében írja:

A Tisza adóemelésre készül, mert Brüsszel elvárja, hogy a tagállamok adóemelésekből finanszírozzák a háborút.

Októberben indul a nemzeti konzultáció az adókérdésekről, íme az 5 kérdés:

  1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?
  2. Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?
  3. Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?
  4. Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?
  5. Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

