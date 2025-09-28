Kondó időseit méltatta Demeter Zoltán

Nagy öröm volt számomra, hogy részt vehettem Kondón az idősek napja alkalmából rendezett ünnepségen. Megható és felemelő érzés volt együtt ünnepelni a település idősebb generációival, azokkal, akik hosszú évtizedeken át munkájukkal, tapasztalatukkal és bölcsességükkel építették közösségünket.

Hálával tartozunk mindazért, amit a mai fiatalabb nemzedékeknek átadtak, és kötelességünk gondoskodni arról, hogy megbecsülés és tisztelet övezze őket a mindennapokban is, ne csak egy-egy ünnep alkalmával.

Köszönöm a meghívást és a szíves vendéglátást. Jó volt látni a mosolyt, hallani a nevetést, és érezni a közösség erejét.

Isten éltesse az időseinket jó egészségben, szeretetben és méltóságban!