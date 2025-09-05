31 perce
Hatalmas csattanás a belvárosban - háborognak a lakók
Óriási csattanás rázta meg az egyik sátoraljaújhelyi belvárosi utcát.
Baleset történt csütörtökön délután Sátoraljaújhelyen. Egy parkoló autóba rohant bele egy szembejövő furgon. A helyszínen lakók azonnal a segítségükre siettek. Szerencsére személyi sérülés nem történt. Kóbor macska okozhatta az ütközést? Nagy a felháborodás.
Kóbor macska okozta a balesetet?
A sofőr elmondása szerint egy hirtelen felbukkanó macskát akart kikerülni, ezért vesztette el az irányítást járműve felett - írták a Sátoraljaújhely Most! Facebook csoportban.
A környéken élők szerint azonban a hasonló esetek sajnos nem véletlenek: a bérház lakói rendszeresen etetik az utcán kóborló állatokat, sokszor az ablakon kidobott étellel. Emiatt nemcsak az udvar és a járda szennyeződik, hanem a közlekedésben is veszélyes helyzetek alakulhatnak ki.
Nagyobb baj is történhetett volna
A mostani baleset szerencsére komolyabb következmények nélkül zárult, de jól mutatja, milyen kockázatot jelenthet a kóbor állatok felelőtlen etetése.
A lakók úgy vélik, ideje lenne közösen megoldást találni a problémára, mielőtt nagyobb baj történik.
Ki lesz a felelős, ha véletlenül a cica veszett, és megmar egy gyereket?
- kérdezte egy kommentelő.
Úgy kell közlekedni, hogy meg is tudjunk állni az autóval
- írta egy másik olvasó.
