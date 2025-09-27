Altatás várt volna rá, de esélyt kapott az életre – megható történet Sajószentpéterről

Jordan, ahogy most hívják, a poklok poklát járhatta meg és még mindig tart a nevelése, de most már remélhetőleg csak a boldogság vár rá. Július 4-én egy labrador jellegű kóbor kutya Sajószentpéteren, a Rózsa utcán és környékén bukkant fel. A helyiek közül többen felfigyeltek rá, de hamarosan befogta az önkormányzat, majd a vele szerződésben álló sintérhez került. Innen pedig már csak egy lépés választotta el attól, hogy altatásra vigyék.



A kóbor kutya Sajószentpéteren bukkant fel, ma Gödöllőn nevelik Forrás: Facebook/Sajószentpéter

Az utolsó pillanatban érkezett a segítség

A kutyus története sokak szívét megérintette. Bár több állatvédő szervezet nem tudott azonnal segíteni, a történet rengeteg emberhez eljutott a közösségi médiában. Végül a Miskolci Második Esély Állatvédő Alapítvány vette kezébe az ügyet, megszervezték a szállítást, kifizették a kihozatali díjat és elindították a kutya megmentését.

Az eb a Legény nevet kapta, és először egy budaörsi menhelyre került. Itt sajnos csak egy napig maradhatott, mivel agresszív viselkedést mutatott – vélhetően az átélt traumák következtében.