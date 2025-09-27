35 perce
Altatás várt volna rá, de esélyt kapott az életre – megható történet Sajószentpéterről
A labrador jellegű eb története bejárta a közösségi médiát, és több állatvédő összefogásának köszönhetően ma már új életet kezdhet. Egy kóbor kutya Sajószentpéteren a halál torkából menekült meg.
Jordan, ahogy most hívják, a poklok poklát járhatta meg és még mindig tart a nevelése, de most már remélhetőleg csak a boldogság vár rá. Július 4-én egy labrador jellegű kóbor kutya Sajószentpéteren, a Rózsa utcán és környékén bukkant fel. A helyiek közül többen felfigyeltek rá, de hamarosan befogta az önkormányzat, majd a vele szerződésben álló sintérhez került. Innen pedig már csak egy lépés választotta el attól, hogy altatásra vigyék.
Az utolsó pillanatban érkezett a segítség
A kutyus története sokak szívét megérintette. Bár több állatvédő szervezet nem tudott azonnal segíteni, a történet rengeteg emberhez eljutott a közösségi médiában. Végül a Miskolci Második Esély Állatvédő Alapítvány vette kezébe az ügyet, megszervezték a szállítást, kifizették a kihozatali díjat és elindították a kutya megmentését.
Az eb a Legény nevet kapta, és először egy budaörsi menhelyre került. Itt sajnos csak egy napig maradhatott, mivel agresszív viselkedést mutatott – vélhetően az átélt traumák következtében.
A kóbor kutya Sajószentpéteren kezdte, de Gödöllőn kezdődött az új élete
A szervezet nem adta fel. A hányattatott sorsú négylábú Gödöllőre, Szabó György kutyatrénerhez, a Gödöllői Kutyasport Központba került, ahol megkezdődött a rehabilitációja. A tréner a Jordan nevet adta neki, és 6 hetes intenzív tréninget kezdett vele.
A beszámoló szerint az első napok rendkívül nehezek voltak. Jordan szétrombolta a kennelt, harapással fenyegetett, és szinte érinthetetlen volt. A szakemberek úgy vélik, hogy a Hevesen töltött egy hét alatt érhette olyan trauma, amely ezt a viselkedést kiváltotta.
Mára azonban sokat fejlődött, és bár még mindig tart a nevelése, egyre nyugodtabb és kezelhetőbb.
Boldog befejezést érdemel
Jordan jelenleg is tréningen van, de már most keresik számára azt az álomgazdit, aki hajlandó lenne szeretetet és türelmet adni egy olyan kutyának, aki túlélte a legnehezebb időket.
Az állatvédők hangsúlyozták, hogy bár sokan kritizálják a szervezeteket, a valóság az, hogy ők erejükön felül, szívvel-lélekkel segítenek. Jordan megmentése is annak köszönhető, hogy nem engedték el a mancsát, hanem végig kitartottak mellette.
Hogyan segíthetsz?
Jordan tréningje költséges, de bárki támogathatja a rehabilitációját a Miskolci Második Esély Állatvédő Alapítványon keresztül. Minden adomány közelebb viszi ahhoz, hogy Jordan újra bízhasson az emberekben, és végre szerető családra találjon.
