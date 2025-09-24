1 órája
Paradicsomból közösség: befőzéssel ünnepelték a Kiskert program sikereit Vizsolyban
Közös befőzéssel zárta a nyári szezont a Provident Pénzügyi Zrt. és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. A Kiskert program Vizsolyban lett megszervezve, ahol a részt vevő családok saját kertjeik terményeiből készítettek lecsót és fűszeres olajat.
A nap fénypontját a közös befőzés jelentette.
Fotó: Bromis
A Kiskert program nemcsak a betakarítás ünnepe volt, hanem alkalmat adott arra is, hogy a résztvevők megosszák egymással tapasztalataikat és sikereiket.
A programban eddig 13 településről mintegy 150 család vett részt, akik vetőmagokat, palántákat és szakmai mentorálást kaptak kertjeik elindításához és gondozásához, annak érdekében, hogy a kiskertjeikben megtermelt zöldségekkel hozzájárulhassanak maguk és környezetük ellátásához. Vizsolyban és Novajidrányban mintakertek is segítették a tudás átadását.
A Kiskert program hátrányos helyzetű családokat támogat
A 2024-ben indult Kiskert program hátrányos helyzetű településeken élő családokat támogat a háztáji gazdálkodásban, ezzel erősítve az önellátást és a közösségi összefogást. A kertművelés több mint élelmiszerforrás: önbizalmat ad, közösséget teremt, és kézzelfogható bizonyítéka annak, hogy a befektetett munka meghozza gyümölcsét.
A befőzés ennek szimbolikus lezárása – az itt elkészült üvegekben nemcsak paradicsom, hanem rengeteg erőfeszítés és közös élmény is benne van
– mondta el Boczán Viktor, a Provident Pénzügyi Zrt. vezérigazgatója.
Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója kiemelte:
A Kiskert program eredményét – a gyakorlati és elméleti haszon mellett – kitűnően illusztrálja az a tény, hogy számos támogatott család eddig gazos kertje termő veteményessé vált. Ez a gyökeres változás az, amit az Ökumenikus Segélyszervezet alapcélul tűz ki a rászoruló családokat felemelő esélyteremtő munkájának minden területén.
Az idő és az erőforrások beosztását is segíti
A Kiskert programban részt vevő családok számára nagy érték, hogy ez a tevékenység nemcsak a saját és környezetük ellátását segíti, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy tudatosabban osszák be idejüket és erőforrásaikat. A közös befőzés során sokan kiemelték, hogy a kertészkedés által visszanyerték az önbizalmukat, és a közösségi élmények segítettek leküzdeni az elszigeteltséget.
A közös befőzés a közösségépítő erő
A nap fénypontját a közös befőzés jelentette. A közösen elkészített lecsó és fűszerolaj nemcsak a gondosan művelt kertek termését őrzi, hanem a program közösségépítő erejét is jelképezi. A Kiskert program a Provident Pénzügyi Zrt. Láthatatlanok program részeként valósul meg, amely a pénzügyi tudatosság növelésével és közösségi programokkal támogatja azokat, akik nehéz életkörülményeik miatt lét- és anyagi bizonytalanságban élnek.
