A betakarítás ünnepe

1 órája

Paradicsomból közösség: befőzéssel ünnepelték a Kiskert program sikereit Vizsolyban

Közös befőzéssel zárta a nyári szezont a Provident Pénzügyi Zrt. és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. A Kiskert program Vizsolyban lett megszervezve, ahol a részt vevő családok saját kertjeik terményeiből készítettek lecsót és fűszeres olajat.

A nap fénypontját a közös befőzés jelentette.

Fotó: Bromis

A Kiskert program nemcsak a betakarítás ünnepe volt, hanem alkalmat adott arra is, hogy a résztvevők megosszák egymással tapasztalataikat és sikereiket.

Kiskert program
A Kiskert program nemcsak a betakarítás ünnepe volt.  Fotó: BROMIS

A programban eddig 13 településről mintegy 150 család vett részt, akik vetőmagokat, palántákat és szakmai mentorálást kaptak kertjeik elindításához és gondozásához, annak érdekében, hogy a kiskertjeikben megtermelt zöldségekkel hozzájárulhassanak maguk és környezetük ellátásához. Vizsolyban és Novajidrányban mintakertek is segítették a tudás átadását.

A Kiskert program hátrányos helyzetű családokat támogat

A 2024-ben indult Kiskert program hátrányos helyzetű településeken élő családokat támogat a háztáji gazdálkodásban, ezzel erősítve az önellátást és a közösségi összefogást. A kertművelés több mint élelmiszerforrás: önbizalmat ad, közösséget teremt, és kézzelfogható bizonyítéka annak, hogy a befektetett munka meghozza gyümölcsét.

A befőzés ennek szimbolikus lezárása – az itt elkészült üvegekben nemcsak paradicsom, hanem rengeteg erőfeszítés és közös élmény is benne van 

– mondta el Boczán Viktor, a Provident Pénzügyi Zrt. vezérigazgatója.

Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója kiemelte:

A Kiskert program eredményét – a gyakorlati és elméleti haszon mellett – kitűnően illusztrálja az a tény, hogy számos támogatott család eddig gazos kertje termő veteményessé vált. Ez a gyökeres változás az, amit az Ökumenikus Segélyszervezet alapcélul tűz ki a rászoruló családokat felemelő esélyteremtő munkájának minden területén.

Az idő és az erőforrások beosztását is segíti

A Kiskert programban részt vevő családok számára nagy érték, hogy ez a tevékenység nemcsak a saját és környezetük ellátását segíti, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy tudatosabban osszák be idejüket és erőforrásaikat. A közös befőzés során sokan kiemelték, hogy a kertészkedés által visszanyerték az önbizalmukat, és a közösségi élmények segítettek leküzdeni az elszigeteltséget.

A közös befőzés a közösségépítő erő

A nap fénypontját a közös befőzés jelentette. A közösen elkészített lecsó és fűszerolaj nemcsak a gondosan művelt kertek termését őrzi, hanem a program közösségépítő erejét is jelképezi. A Kiskert program a Provident Pénzügyi Zrt. Láthatatlanok program részeként valósul meg, amely a pénzügyi tudatosság növelésével és közösségi programokkal támogatja azokat, akik nehéz életkörülményeik miatt lét- és anyagi bizonytalanságban élnek.

 

