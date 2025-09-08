szeptember 8., hétfő

Újabb üzlettől búcsúzhatunk Miskolcon

Egy üzlet, ahol nemcsak polcok és termékek voltak, hanem egy kis közösség is. A Kiskamra 2 bezárja kapuit.

Boon.hu
Újabb üzlettől búcsúzhatunk Miskolcon

Sajnos a zárva tábla végleges a kedvelt üzleten

Forrás: Shutterstock/illusztráció

A Kiskamra 2 üzlet a Dózsa György u. 27 szám alatt működött. 

Kiskamra 2
A Kiskamra 2 bezárja kapuit
Forrás: Kiskamra 2 facebook 

Nem az az első eset városunkban, ami bolt bezárásról szól.

A Kiskamra 2 hely tulajdonosai a közösségi oldalon búcsúznak a következő megható sorokkal:

„Elérkezett a pillanat, amikor búcsút kell vennünk: a Kiskamra 2 ajtaja bezárul. Nem volt könnyű döntés, hiszen rengeteg szép emléket, sok mosolyt és kedves találkozást őrzünk innen. Számunkra ez az üzlet nemcsak polcok és termékek voltak, hanem egy kis közösség, amit együtt építettünk Veletek. Szívből köszönjük a támogatásotokat, a bizalmatokat, a jó szókat, és hogy részesei voltatok ennek az útnak. Reméljük, hogy egyszer, valahol, valamilyen formában újra találkozunk" - búcsúznak a tulajdonosok. 

A Kiskamra 2 helyett a Kiskamra 1 várja látogatóit

Ez az üzlet bezárt ugyan, de a Kiskamra 1, a Klapka György 10. szám alatt továbbra is várja vásárlóit.

 

