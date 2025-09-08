1 órája
Újabb üzlettől búcsúzhatunk Miskolcon
Egy üzlet, ahol nemcsak polcok és termékek voltak, hanem egy kis közösség is. A Kiskamra 2 bezárja kapuit.
Sajnos a zárva tábla végleges a kedvelt üzleten
Forrás: Shutterstock/illusztráció
A Kiskamra 2 üzlet a Dózsa György u. 27 szám alatt működött.
Nem az az első eset városunkban, ami bolt bezárásról szól.
Bezárt egy miskolci zöldséges, de már tudjuk, mi lesz a helyén: még a Sparhoz is köze van
A Kiskamra 2 hely tulajdonosai a közösségi oldalon búcsúznak a következő megható sorokkal:
„Elérkezett a pillanat, amikor búcsút kell vennünk: a Kiskamra 2 ajtaja bezárul. Nem volt könnyű döntés, hiszen rengeteg szép emléket, sok mosolyt és kedves találkozást őrzünk innen. Számunkra ez az üzlet nemcsak polcok és termékek voltak, hanem egy kis közösség, amit együtt építettünk Veletek. Szívből köszönjük a támogatásotokat, a bizalmatokat, a jó szókat, és hogy részesei voltatok ennek az útnak. Reméljük, hogy egyszer, valahol, valamilyen formában újra találkozunk" - búcsúznak a tulajdonosok.
A Kiskamra 2 helyett a Kiskamra 1 várja látogatóit
Ez az üzlet bezárt ugyan, de a Kiskamra 1, a Klapka György 10. szám alatt továbbra is várja vásárlóit.
Szeptembertől azt is látja a kamera, amit eddig nem – jönnek a többszázezres bírságok