Sokadalom

24 perce

Szombaton mulatott, vasárnap elcsendesedett Kisgyőr

A Bükk ölelésében található településen minden szeptemberben megelevenednek a hagyományok. Kisgyőr idén is otthont adott - immár negyvenegyedik alkalommal - szeptember 6–7-én, az Őszi Népművészeti Sokadalomnak.

Boon.hu

Kisgyőr településen szeptember első hétvégéje, igazi ünnep már több mint négy évtizede.

 

Az Őszi Népművészeti Sokadalom egyszerre találkozás a múlttal, közösségformáló erő a jelenben, és hagyományőrzés a jövő számára.

Kisgyőr a szombati forgatag után elcsendesedett

Szeptember 7-én, vasárnap a templomban folytatódott a programsorozat. 10 órakor kezdődött az istentisztelet, ahol igét hirdetett Szontágh Szabolcs, Kisgyőr község református lelkipásztora.

A lelki töltődésé a nap

Kékedi László Vilmos polgármester köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy a szombati nap a sokadalomé, a vasárnap azonban a lelki feltöltődésről fog szólni.

Egy kérésem van, hogy minden nap egy kicsit jobban szeressük egymást, művészetünket, országunkat. Higgyék el, hogy ezáltal szebb és jobb is lesz ez a világ!

– tette hozzá, majd felkérte Szalai Szabolcsot, Bükkábrány polgármesterét, hogy ossza meg ünnepi gondolatait.

A közösség, a hagyomány és a művészet ünnepe

„Ezen a különleges napon ünneplünk, ünnepeljük a közösséget, a hagyományt, a művészetet mindazt ami erőt ad a mindennapokban és ami gazdagabbá teszi életünket. Ez az alkalom nem csupán egy rendezvény, hanem több annál. Találkozás ember és ember között, múlt és jelen között, hitélet és kultúra között” – hangsúlyozta Bükkábrány polgármestere, majd hozzátette, hogy a művészet nemcsak szórakoztat, hanem összekapcsol egymással és őseinkkel is.

Őszi Népművészeti Sokadalom: Szentmise Kisgyőrben

Fotók: Takács Joci

Kiváló művészek léptek fel

A vasárnap művészi kíséretéről ismét olyan nevek gondoskodtak, mint a Bokros trió, Nagy Csaba lantművész, Petrás Mária, Hungaricus Együttes, Sipos Mihály és Kardos Mária. Az alkalmat szeretetvendégség zárta a templomkertben.

 

 

