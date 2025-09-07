1 órája
Szombaton mulatott, vasárnap elcsendesedett Kisgyőr
A Bükk ölelésében található településen minden szeptemberben megelevenednek a hagyományok. Kisgyőr idén is otthont adott - immár negyvenegyedik alkalommal - szeptember 6–7-én, az Őszi Népművészeti Sokadalomnak.
Kisgyőr településen szeptember első hétvégéje, igazi ünnep már több mint négy évtizede.
Az Őszi Népművészeti Sokadalom egyszerre találkozás a múlttal, közösségformáló erő a jelenben, és hagyományőrzés a jövő számára.
Kisgyőr a szombati forgatag után elcsendesedett
Szeptember 7-én, vasárnap a templomban folytatódott a programsorozat. 10 órakor kezdődött az istentisztelet, ahol igét hirdetett Szontágh Szabolcs, Kisgyőr község református lelkipásztora.
A lelki töltődésé a nap
Kékedi László Vilmos polgármester köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy a szombati nap a sokadalomé, a vasárnap azonban a lelki feltöltődésről fog szólni.
Egy kérésem van, hogy minden nap egy kicsit jobban szeressük egymást, művészetünket, országunkat. Higgyék el, hogy ezáltal szebb és jobb is lesz ez a világ!
– tette hozzá, majd felkérte Szalai Szabolcsot, Bükkábrány polgármesterét, hogy ossza meg ünnepi gondolatait.
A közösség, a hagyomány és a művészet ünnepe
„Ezen a különleges napon ünneplünk, ünnepeljük a közösséget, a hagyományt, a művészetet mindazt ami erőt ad a mindennapokban és ami gazdagabbá teszi életünket. Ez az alkalom nem csupán egy rendezvény, hanem több annál. Találkozás ember és ember között, múlt és jelen között, hitélet és kultúra között” – hangsúlyozta Bükkábrány polgármestere, majd hozzátette, hogy a művészet nemcsak szórakoztat, hanem összekapcsol egymással és őseinkkel is.
Őszi Népművészeti Sokadalom: Szentmise KisgyőrbenFotók: Takács Joci
Kiváló művészek léptek fel
A vasárnap művészi kíséretéről ismét olyan nevek gondoskodtak, mint a Bokros trió, Nagy Csaba lantművész, Petrás Mária, Hungaricus Együttes, Sipos Mihály és Kardos Mária. Az alkalmat szeretetvendégség zárta a templomkertben.
