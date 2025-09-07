Szombaton mulatott, vasárnap elcsendesedett Kisgyőr

Kisgyőr településen szeptember első hétvégéje, igazi ünnep már több mint négy évtizede.

Az Őszi Népművészeti Sokadalom egyszerre találkozás a múlttal, közösségformáló erő a jelenben, és hagyományőrzés a jövő számára.

Kisgyőr a szombati forgatag után elcsendesedett

Szeptember 7-én, vasárnap a templomban folytatódott a programsorozat. 10 órakor kezdődött az istentisztelet, ahol igét hirdetett Szontágh Szabolcs, Kisgyőr község református lelkipásztora.

A lelki töltődésé a nap

Kékedi László Vilmos polgármester köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy a szombati nap a sokadalomé, a vasárnap azonban a lelki feltöltődésről fog szólni.

Egy kérésem van, hogy minden nap egy kicsit jobban szeressük egymást, művészetünket, országunkat. Higgyék el, hogy ezáltal szebb és jobb is lesz ez a világ!

– tette hozzá, majd felkérte Szalai Szabolcsot, Bükkábrány polgármesterét, hogy ossza meg ünnepi gondolatait.

A közösség, a hagyomány és a művészet ünnepe

„Ezen a különleges napon ünneplünk, ünnepeljük a közösséget, a hagyományt, a művészetet mindazt ami erőt ad a mindennapokban és ami gazdagabbá teszi életünket. Ez az alkalom nem csupán egy rendezvény, hanem több annál. Találkozás ember és ember között, múlt és jelen között, hitélet és kultúra között” – hangsúlyozta Bükkábrány polgármestere, majd hozzátette, hogy a művészet nemcsak szórakoztat, hanem összekapcsol egymással és őseinkkel is.