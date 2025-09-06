Őszi Népművészeti Sokadalom: Kisgyőr több mint negyven éve ünnepel - fotók, videó

Egy ország büszkesége

"A fából faragott falu megnyitja tereit és megmutatja az évek alatt elkészült Szent Korona kilátót vagy a Golgotát" – emelte ki, majd hozzátette, hogy erre egész Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye és egész Magyarország büszke lehet. Kiemelte, hogy Kisgyőrben készül és gyarapodik a nemzet betleheme is, amelyet a magyar és külföldi látogatók minden decemberben megnézhetnek a Parlament mellett, a Kossuth Lajos téren.

Itt a hagyomány, a közösség és a művészet találkozik

Kékedi László Vilmos, a település polgármestere köszöntőjében kiemelte, az őszi népművészeti sokadalom a hagyomány, a közösség és a művészet találkozása. A rendezvényen részt vevők együtt őrizhetik meg és élhetik újra a magyar népi kultúra gazdagságát. Mint mondta, ahogyan ősszel az emberek begyűjtik a föld termését, a kisgyőriek úgy gyűjtik össze és veszik számba értékeiket, népdalokat, néptáncokat, népmeséket, népzenét és a kézművesmesterség kincseit.

Az Őszi Népművészeti Sokadalmon szombaton és vasárnap többek között borkóstoláson és táncházon is részt vehetnek a látogatók, emellett egész napos gyermekprogramok, kézműves bemutatók és kirakodó vásár is várta az érdeklődőket.