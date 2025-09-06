szeptember 6., szombat

2 órája

Őszi Népművészeti Sokadalom: Kisgyőr több mint negyven éve ünnepel - fotók, videó

Az Őszi Népművészeti Sokadalom szeptember 6-án kezdődött és két napon keresztül várja a faragott falu csodálóit. Kisgyőr immár negyvenegyedik alkalommal ünnepel.

Őszi Népművészeti Sokadalom: Kisgyőr több mint negyven éve ünnepel - fotók, videó

Őszi Népművészeti Sokadalom! Kisgyőr, több mint negyven éve ünnepel

Fotó: Vajda János

Kisgyőr egyik legnagyobb rendezvényére a határon túlról is érkeznek látogatók.

Kisgyőr
Novák Irén a művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár nyitotta meg a rendezvényt.
Fotó: Vajda János 

Novák Irén, a művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár megnyitó beszédében hangsúlyozta:

"A népművészet elő és folyton megújuló valóság, identitásunk fontos része" - mondta, majd hozzátette, hogy a kisgyőri rendezvény ebben az évben is bizonyítja azt, hogy népzenénk, néptáncaink mellett a tárgyalkotó népművészet sem raktárakban keresendő.

Kisgyőr rendezvénye a múltat a jövővel kapcsolja össze

A helyettes államtitkár hangsúlyozta, hogy az őszi sokadalom régóta nemcsak a település és a környék lakóit szólítja meg, hanem egy olyan alkalom, ahová határon túlról is érkeznek vendégek. Majd úgy fogalmazott, hogy a rendezvény két napja és annak valamennyi programja összekapcsolja a múltat a jövővel, hiszen elődeink tudását a lehető legtermészetesebb módon adja át utódainknak.

Kisgyőr Sokadalom

Fotók: Vajda János

Egy ország büszkesége

"A fából faragott falu megnyitja tereit és megmutatja az évek alatt elkészült Szent Korona kilátót vagy a Golgotát" – emelte ki, majd hozzátette, hogy erre egész Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye és egész Magyarország büszke lehet. Kiemelte, hogy Kisgyőrben készül és gyarapodik a nemzet betleheme is, amelyet a magyar és külföldi látogatók minden decemberben megnézhetnek a Parlament mellett, a Kossuth Lajos téren.

Itt a hagyomány, a közösség és a művészet találkozik

Kékedi László Vilmos, a település polgármestere köszöntőjében kiemelte, az őszi népművészeti sokadalom a hagyomány, a közösség és a művészet találkozása. A rendezvényen részt vevők együtt őrizhetik meg és élhetik újra a magyar népi kultúra gazdagságát. Mint mondta, ahogyan ősszel az emberek begyűjtik a föld termését, a kisgyőriek úgy gyűjtik össze és veszik számba értékeiket, népdalokat, néptáncokat, népmeséket, népzenét és a kézművesmesterség kincseit.

Az Őszi Népművészeti Sokadalmon szombaton és vasárnap többek között borkóstoláson és táncházon is részt vehetnek a látogatók, emellett egész napos gyermekprogramok, kézműves bemutatók és kirakodó vásár is várta az érdeklődőket.

 

