Őszi Népművészeti Sokadalom: Kisgyőr több mint negyven éve ünnepel - fotók, videó
Az Őszi Népművészeti Sokadalom szeptember 6-án kezdődött és két napon keresztül várja a faragott falu csodálóit. Kisgyőr immár negyvenegyedik alkalommal ünnepel.
Fotó: Vajda János
Kisgyőr egyik legnagyobb rendezvényére a határon túlról is érkeznek látogatók.
Novák Irén, a művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár megnyitó beszédében hangsúlyozta:
"A népművészet elő és folyton megújuló valóság, identitásunk fontos része" - mondta, majd hozzátette, hogy a kisgyőri rendezvény ebben az évben is bizonyítja azt, hogy népzenénk, néptáncaink mellett a tárgyalkotó népművészet sem raktárakban keresendő.
Kisgyőr rendezvénye a múltat a jövővel kapcsolja össze
A helyettes államtitkár hangsúlyozta, hogy az őszi sokadalom régóta nemcsak a település és a környék lakóit szólítja meg, hanem egy olyan alkalom, ahová határon túlról is érkeznek vendégek. Majd úgy fogalmazott, hogy a rendezvény két napja és annak valamennyi programja összekapcsolja a múltat a jövővel, hiszen elődeink tudását a lehető legtermészetesebb módon adja át utódainknak.
Kisgyőr SokadalomFotók: Vajda János
Egy ország büszkesége
"A fából faragott falu megnyitja tereit és megmutatja az évek alatt elkészült Szent Korona kilátót vagy a Golgotát" – emelte ki, majd hozzátette, hogy erre egész Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye és egész Magyarország büszke lehet. Kiemelte, hogy Kisgyőrben készül és gyarapodik a nemzet betleheme is, amelyet a magyar és külföldi látogatók minden decemberben megnézhetnek a Parlament mellett, a Kossuth Lajos téren.
Itt a hagyomány, a közösség és a művészet találkozik
Kékedi László Vilmos, a település polgármestere köszöntőjében kiemelte, az őszi népművészeti sokadalom a hagyomány, a közösség és a művészet találkozása. A rendezvényen részt vevők együtt őrizhetik meg és élhetik újra a magyar népi kultúra gazdagságát. Mint mondta, ahogyan ősszel az emberek begyűjtik a föld termését, a kisgyőriek úgy gyűjtik össze és veszik számba értékeiket, népdalokat, néptáncokat, népmeséket, népzenét és a kézművesmesterség kincseit.
Az Őszi Népművészeti Sokadalmon szombaton és vasárnap többek között borkóstoláson és táncházon is részt vehetnek a látogatók, emellett egész napos gyermekprogramok, kézműves bemutatók és kirakodó vásár is várta az érdeklődőket.
